  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Tel Aviv ve Washington Hattında “İran Dosyası”: Kapalı Kapılar Ardında Stratejik Koordinasyon

28 Haziran 2026 - 17:56
News ID: 1832802
Tel Aviv ve Washington Hattında “İran Dosyası”: Kapalı Kapılar Ardında Stratejik Koordinasyon

İsrail savunma mekanizmaları ile ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) arasındaki askeri iş birliğinin en üst seviyede yürütüldüğü bir dönemde, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper arasında gerçekleşen gizli görüşme, bölgesel güvenlik mimarisinin merkezine “İran dosyasını” yerleştirdi. Kamuoyuna yansımayan bu temas, iki ülke arasındaki operasyonel koordinasyonun kritik bir evreye girdiğini ve İran’ın bölgesel faaliyetlerine karşı ortak bir strateji geliştirildiğini ortaya koyuyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail ve ABD savunma bürokrasisi arasındaki bu kapalı devre diplomatik süreç, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin tırmandığı bir konjonktürde icra edildi. Görüşmenin ana eksenini, İran’ın konvansiyonel ve asimetrik askeri kapasitesinin yanı sıra, bölgedeki vekil güçlerle olan derin bağlantıları oluşturdu. Taraflar, olası bir askeri tırmanma senaryosunda operasyonel entegrasyonun, istihbarat paylaşımının ve hava savunma sistemlerinin eşgüdümünün nasıl derinleştirileceğini detaylı bir şekilde ele aldı.

CENTCOM’un bölgedeki geniş sorumluluk alanı göz önüne alındığında, bu temas sadece ikili bir iş birliği protokolü değil, aynı zamanda Washington’un bölgedeki güvenlik mimarisini tahkim etme ve müttefiklerini güvenceye alma vizyonunun bir parçasıdır. ABD ve İsrail, İran’ın bölgesel nüfuzunu sınırlamaya ve caydırıcılık kapasitesini artırmaya yönelik tek bir savunma konsepti üzerinde hareket etmeyi sürdürüyor.

Söz konusu görüşmenin kamuoyundan saklanması, tartışılan meselelerin “hassasiyet” derecesinin yüksek olduğuna işaret ediyor. Askeri hiyerarşinin en üst kademesindeki bu buluşma, iki devletin İran’a karşı eşgüdümlü bir hazırlık süreci yürüttüğünü ve sahadaki güvenlik statükosunu korumak adına stratejik bir senkronizasyon arayışında olduğunu teyit ediyor. Bu stratejik temas, tarafların önümüzdeki dönemde bölgedeki güvenlik önceliklerini nasıl belirleyeceğine dair somut bir gösterge niteliği taşıyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha