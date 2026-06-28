Tel Aviv ve Washington Hattında “İran Dosyası”: Kapalı Kapılar Ardında Stratejik Koordinasyon

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail ve ABD savunma bürokrasisi arasındaki bu kapalı devre diplomatik süreç, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin tırmandığı bir konjonktürde icra edildi. Görüşmenin ana eksenini, İran’ın konvansiyonel ve asimetrik askeri kapasitesinin yanı sıra, bölgedeki vekil güçlerle olan derin bağlantıları oluşturdu. Taraflar, olası bir askeri tırmanma senaryosunda operasyonel entegrasyonun, istihbarat paylaşımının ve hava savunma sistemlerinin eşgüdümünün nasıl derinleştirileceğini detaylı bir şekilde ele aldı.

CENTCOM’un bölgedeki geniş sorumluluk alanı göz önüne alındığında, bu temas sadece ikili bir iş birliği protokolü değil, aynı zamanda Washington’un bölgedeki güvenlik mimarisini tahkim etme ve müttefiklerini güvenceye alma vizyonunun bir parçasıdır. ABD ve İsrail, İran’ın bölgesel nüfuzunu sınırlamaya ve caydırıcılık kapasitesini artırmaya yönelik tek bir savunma konsepti üzerinde hareket etmeyi sürdürüyor.

Söz konusu görüşmenin kamuoyundan saklanması, tartışılan meselelerin “hassasiyet” derecesinin yüksek olduğuna işaret ediyor. Askeri hiyerarşinin en üst kademesindeki bu buluşma, iki devletin İran’a karşı eşgüdümlü bir hazırlık süreci yürüttüğünü ve sahadaki güvenlik statükosunu korumak adına stratejik bir senkronizasyon arayışında olduğunu teyit ediyor. Bu stratejik temas, tarafların önümüzdeki dönemde bölgedeki güvenlik önceliklerini nasıl belirleyeceğine dair somut bir gösterge niteliği taşıyor.