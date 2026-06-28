Güney Lübnan’da Çatışma: İsrail Ordusu Bir Subayın Öldüğünü Duyurdu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Güney Lübnan’da sürdürülen bir arama ve tarama faaliyeti sırasında Hizbullah unsurlarıyla temas sağlandı. Kısa sürede çatışmaya dönüşen olayda Golani Tugayı’nda görevli bir subay hayatını kaybederken bir asker yaralandı. Yaralı askerin askeri sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındığı bildirildi.

Golani Tugayı, İsrail ordusunun özellikle sınır bölgelerinde görev yapan ve sahadaki operasyonel faaliyetlerde aktif rol üstlenen birlikleri arasında yer alıyor. Bu nedenle yaşanan kayıp, İsrail ordusunun Lübnan sınır hattındaki operasyonlarının risk düzeyini bir kez daha ortaya koydu.

Güney Lübnan, uzun süredir İsrail ile Hizbullah arasında hassas bir güvenlik hattı olarak kabul ediliyor. Bölgedeki askeri hareketlilik, sınır boyunca sürdürülen keşif ve kontrol faaliyetleri sırasında zaman zaman doğrudan çatışma riskini beraberinde getiriyor. Son olay, özellikle İsrail ordusunun sınırın kuzeyindeki faaliyetlerine yönelik güvenlik değerlendirmelerini yeniden gündeme taşıdı.

Olayın ardından İsrail ordusunun bölgede güvenlik önlemlerini artırdığı ve operasyonel faaliyetlerin yeniden gözden geçirildiği bildirildi. Çatışmanın meydana geldiği bölgede hava ve kara unsurlarının takviye edildiği, sınır hattında askeri teyakkuz seviyesinin yükseltildiği ifade ediliyor.

Güney Lübnan’daki gelişmeler, İsrail ile Hizbullah arasında uzun süredir devam eden gerilimli statükonun ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterirken, sınır hattındaki askeri temasların bölgesel güvenlik denkleminde belirleyici rol oynamaya devam ettiği görülüyor.