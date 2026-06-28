Gazze İçin Önerilen “Barış Kurulu”nda Yetki Tartışması: Geniş Dokunulmazlık Talebi Tepki Çekti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de savaş sonrası idari yapının nasıl şekilleneceğine ilişkin uluslararası girişimler sürerken, kamuoyuna yansıyan son bilgiler kurulması planlanan “Barış Kurulu”nun yetki çerçevesine dair önemli soru işaretleri doğurdu. Kurulun, görev süresi boyunca yöneticileri ve yabancı personeli için geniş kapsamlı hukuki dokunulmazlık talep ettiği; ayrıca kamuya ait bina ve altyapı tesislerini bedelsiz kullanma yetkisi istediği öne sürüldü.

Bu talep, uluslararası hukukta barışı tesis etmeye yönelik geçici yönetim modelleri ile yerel egemenlik ilkesi arasındaki hassas dengeyi yeniden gündeme taşıdı. Hukuki dokunulmazlık, genellikle diplomatik temsilcilikler veya uluslararası kuruluş personeli için belirli sınırlar dahilinde tanınırken, kapsamının genişletilmesi durumunda yerel yargı mekanizmalarının devre dışı kalması riski doğurabiliyor.

Kamu tesislerinin ücretsiz kullanımı ise Gazze’nin savaş sonrası yeniden inşa sürecinde kaynak yönetimi ve idari kontrolün kimde olacağı sorusunu gündeme getiriyor. Bölgedeki mevcut altyapının büyük ölçüde hasar görmüş olması, kamu varlıklarının tahsisini daha da kritik hale getiriyor. Böyle bir düzenleme, yerel idare ile uluslararası aktörler arasında yetki paylaşımının nasıl yapılandırılacağına dair hukuki çerçevenin netleşmesini zorunlu kılıyor.

Kurulun önerilen statüsü, klasik bir uluslararası gözlem misyonundan ziyade, daha geniş yürütme yetkileri bulunan bir geçiş idaresi modeline işaret ediyor. Bu durum, Gazze’nin siyasi statüsü ve Filistin yönetiminin rolü konusunda diplomatik müzakereleri doğrudan etkileyebilecek nitelikte.

Önümüzdeki süreçte, söz konusu taleplerin hangi hukuki zeminde ele alınacağı ve taraflar arasında nasıl bir mutabakat zemini oluşacağı, Gazze’nin idari geleceğini belirleyecek temel parametrelerden biri olarak öne çıkıyor.