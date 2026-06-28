Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki soykırımın hesabı sorulacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde düzenlenen partisinin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış programına katıldı.

Kampının sonunda konuşan Erdoğan, İsrail'e sert eleştiriler yönelterek "Gazze'deki soykırımın hesabı sorulacak" dedi. Cumhurbaşkanı'nın buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

“Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdık. AK Parti Türkiye'yi dönüştürdü. Siyasete yeni soluk kazandırdık. Millet bizi hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba çektik. Türkiye'nin bütün renklerini partimizin çatısı altında buluşturma vasfımız var. AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olması vardır. 25 yıldır bu ilkelerden taviz etmedik. 25 yıldır kendimizi yenilemekten vazgeçmedik.

İstişare mekanizmasını 2 gün boyunca tüm unsurları ile çalıştırmaya gayret ettik, partimizin temel politikaları ve vizyonu doğrultusunda genel toplantılar gerçekleştirdik. Hedeflerimizi ayrıntılı şekilde değerlendirdik. Güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum gibi çeşitli başlıklarda yapılan ortak akıl toplantılarında, bakanlarımız katılımcılarla mevcut çalışmalarını paylaştılar, sahadan gelen istekleri, eleştirileri tek tek not ettik.

Biz bu yola revan olurken neye talip olduğumuzu bilerek çıktık. Çıkar birliği değil kader birliği yaparak bu yola çıktık. Bir engeli aştığımızda önümüzde yeni hedefler belirdi. Önümüze çekilen setleri devirerek, karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak bugünlere geldik.

Bu millet bize yüreğini, kalbini, gönlünü vermiş hepsinden önemlisi bu kadroya özlemlerini, hayallerini emanet etmiştir. O emanete bugüne kadar gölge düşürmedik. Çeyrek asırda büyük başarı hikayesine imza attık.

Sizlerle kol kola, yürek yüreğe daha nice seneler yürümeye devam edeceğiz.