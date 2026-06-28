Siyonist İsrailli yüzbaşı Güney Lübnan'da öldü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail işgal ordusu, Güney Lübnan'da yürütülen operasyon sırasında Golani Tugayı'na bağlı bir subayın öldürüldüğünü, bir askerin de hafif yaralandığını açıkladı.

İsrail işgal ordusunun açıklamasına göre, 21 yaşındaki Yüzbaşı David Hazut, Golani Tugayı'nın 12'nci Taburu'nda takım komutanı olarak görev yapıyordu.

Olayın, gece saat 02.00 sularında İsrail ordusunun "güvenlik bölgesi" olarak nitelendirdiği, “Ramim Sırtı”nın karşısında ve sınırın yaklaşık 5 kilometre kuzeyindeki Deyr Siryan beldesinde meydana geldiği belirtildi.

İlk soruşturma bulgularına göre, Golani Keşif Birliği'ne bağlı askerler bir binada arama yaptığı sırada, merdiven boşluğunda gizlenen Hizbullah mensubu olduğu belirtilen bir kişi askerlere yakın mesafeden ateş açtı.

Açıklamada, saldırıda Hazut'un öldüğü, bir askerin de hafif yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Soykırımcı İsrail ordusu, saldırıyı düzenleyen kişinin olay yerinden kaçmayı başardığını, bunun üzerine Deyr Siryan'da Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen altyapı noktalarına hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

Savunma makamları, direnişçinin yakalanması için arama faaliyetlerinin sürdüğünü ve Siyonist İsrail güçlerinin bölgede operasyonlarına devam ettiğini bildirdi.

Geçen hafta Güney Lübnan'daki çatışmalarda yedi İsrail askeri öldürülmüştü.

İsrail işgal ordusuna göre, yaklaşık üç ay önce kuzey cephesinde yeniden başlayan çatışmalarda şu ana kadar 38 Siyonist İsrail askeri öldü. Bu kayıpların 24'ünün “ateşkes” ilanından sonra meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, savaşın başlangıcından bu yana toplam 963 İsrail işgal askerinin öldüğü, bunların 473'ünün Gazze Şeridi'ndeki, 85'inin ise Güney Lübnan'daki çatışmalarda öldüğü ifade edildi.