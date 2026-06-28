Arakçi: Hürmüz'e müdahale boğazın yeniden açılmasını geciktirir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in ortak basın toplantısı Bağdat'ta gerçekleştirildi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "İran ve Irak arasındaki ilişkiler tarihi, coğrafi, dini ve stratejiktir. İran, Irak için bir komşu ülkedir ve saldırıya ile savaşa maruz kalmış olması üzüntü vericidir. Biz savaşa ve herhangi bir ülkeye yönelik tecavüze karşıyız" dedi.

Irak Dışişleri Bakanı açıklamalarına şöyle devam etti:

"Geçmişte İran ile ABD arasında arabuluculuk yapma konusunda önemli bir rol oynadık ve etkili olduk. Ne yazık ki durum savaşa evrildi ve bu aşamaya gelindi. Bugün Sayın Bakan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede birçok konuyu istişare ettik. İran ile temaslarımız her zaman devam etmektedir ve Sayın Arakçi bizi gelişmelerden haberdar etmektedir. Sayın Arakçi, İsviçre müzakereleri ve varılan mutabakatlar hakkında bilgiler sundu."

Irak Dışişleri Bakanı: Bölge güvenliği bölge halkları ve hükümetleri tarafından sağlanmalıdır

Fuad Hüseyin ayrıca şunları kaydetti:

"İkili ilişkiler hakkında da istişarelerde bulunduk. Irak, petrol ihracatı konusunda zor bir döneme girdi; öyle ki Hürmüz Boğazı'nın kapatılması petrol ihracatındaki sıkıntıların nedenlerinden biri oldu ve Irak üzerinde derin bir etki bıraktı. Hürmüz Boğazı konusunu müzakere ettik ve taraflar arasındaki mutabakatların uygulanmasının önemli olduğunu vurguladık. Fars Körfezi ülkeleriyle ilişkiler hususunda, savaşın genişlemesini desteklemiyoruz. Aynı şekilde İran'a yönelik saldırıyı da desteklemedik. Bölgesel savaşın sona ermesi gerektiğini ilan ettik; zira bu durum sadece belirli bir ülkeye değil, tüm bölgeye yıkım getirmektedir. Bölge için bir güvenlik çerçevesi önerdik. Bölge güvenliğini sağlamak adına bir mekanizma benimsenebilir. Önerilerimizden biri, İran ve Irak'ın katılımıyla 8 Fars Körfezi ülkesinin zirvesinin düzenlenmesidir; Irak, ekonomik ilişkiler ve bölge güvenliğini tartışmak üzere bölge yetkililerine ev sahipliği yapmaya hazırdır. Bölge güvenliğinin, bölge halkları ve hükümetleri tarafından sağlanması gerektiğine inanıyoruz."

Fuad Hüseyin son olarak, "İran-ABD ilişkileri konusunda Irak'ın her iki ülkeyle de iyi ilişkileri bulunmaktadır. Bu bağlamda savaşın sona erdirilmesi için hazır olduğumuzu da belirttik. Savaş durumunun sona ermesi hepimiz için bir zorunluluktur. Sayın Bakan'ın Bağdat'ta bulunması son derece önemlidir. Sayın Bakan, Irak'ın üst düzey yetkilileriyle kapsamlı görüşmeler gerçekleştirecektir. Biz de İran'ın davetini kabul ederek önümüzdeki hafta Tahran'da sizlerle olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Arakçi: Şehit Devrim Lideri'nin cenaze merasiminin Necef, Kerbela, Samarra ve Kazımeyn'deki koordinasyonu için Irak'a geldim

Arakçi, Iraklı mevkidaşı ile Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Bağdat ziyaretim son derece özel koşullarda gerçekleşiyor. Bu, ABD ve siyonist rejimin İran'a yönelik mütecaviz savaşından ve İran halkının kahramanca direnişinden sonraki ilk ziyaretimdir. Ziyaretimin ilk amacı, Irak hükümeti ve halkının destek ve dayanışmalarına teşekkür etmektir. Irak hükümeti, saldırıyı kınayarak iyi bir duruş sergiledi. Irak halkından büyük destek gördük ve bu durum İran halkı için yüreklendirici oldu. İkinci amacım, yeni Başbakan Sayın El-Zeydi başkanlığındaki yeni Irak hükümetini tebrik etmektir."

İran Dışişleri Bakanı, "Irak ile iyi ve stratejik ilişkilerin devam edeceğini beyan ettik ve yeni Irak hükümetiyle her alanda iş birliğimizi sürdürmeye hazırız. Irak Başbakanı ile yapacağım görüşmede, İslam Devrimi Lideri (Ayetullah Hamanei) ve Cumhurbaşkanının tebrik mesajlarını ileteceğim" dedi.

Arakçi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ziyaretimin üçüncü amacı, şehit Devrim Liderinin aziz naaşının Necef, Kerbela, Samarra ve Kazımeyn'deki cenaze törenlerinin koordinasyonunu sağlamaktır. Birçok Iraklı grup, kutsal naaşın töreni için talepte bulunmuştu. Irak hükümetine ve bu ülkenin Başbakanına, bu amaçla bir komite oluşturdukları için teşekkür ediyoruz; son koordinasyonlar için o komite ile bir toplantı gerçekleştireceğiz. Ziyaretimin son amacı ise siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki ilişkileri gözden geçirmektir. İran ve Irak arasındaki stratejik ilişkiler çok değerlidir ve biz bu ilişkileri sürdürmekte kararlıyız. Sayın Fuad Hüseyin'e dayatılan savaş, müzakereler, İran ile ABD arasındaki mutabakat zaptı ve özellikle Hürmüz Boğazı ile Lübnan'daki son gelişmeler hakkında bilgi verdim."

Dışişleri Bakanımız, "Hürmüz Boğazı mutabakat zaptı uyarınca, İran'ın yürüteceği yönetim altında Boğaz, 30 gün içinde savaş öncesi koşullara dönecektir ve bu konuda hiçbir ülke veya kuruluşun sorumluluğu bulunmamaktadır. Yeni düzenlemeler getirme yönündeki her türlü girişim ve müdahale, yalnızca durumun daha karmaşık hale gelmesine ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının gecikmesine yol açacaktır" şeklinde ekledi.

Arakçi ayrıca şu uyarılarda bulundu: "Herkesten Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ve İran'ın alacağı tedbirlere müdahale etmemelerini, mutabakat zaptının kendi mecrasından çıkmasına izin vermemelerini talep ediyorum. Ayrıca mutabakat zaptına göre, Lübnan dahil tüm cephelerde savaş sona ermelidir. Siyonist rejimin saldırılarının hala devam etmesinden üzüntü duyuyoruz. Rejimin Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmak ABD hükümetinin görevi ve sorumluluğudur; mutabakat zaptında belirtildiği üzere işgal edilen noktalardan geri çekilme sağlanmalıdır."

İran Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün bölgenin güvenlik düzenlemelerini de konuştuk. Bölgenin yeni güvenlik düzenlemeleri değişmeli ve bölge dışı aktörlerin yer almadığı bir çerçeveye ulaşmalıyız. Irak'ın, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ülkeleriyle 6+2 (Fars Körfez İşbirliği Konseyi + İran ve Irak) adı altında bir toplantı düzenlenmesi yönündeki önerisini memnuniyetle karşılıyoruz."