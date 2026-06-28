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Trump: İran'da başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz

28 Haziran 2026 - 18:30
News ID: 1832817
Trump: İran'da başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "Artık makul olamayacağımız bir nokta gelebilir ve başarıyla başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz. Bu olursa artık İran var olmaz." açıklamasında bulundu.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran'ın "ticari taşımacılığa yönelik saldırılarını" bahane ederek düzenlediği saldırıların ardından sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

ABD uçaklarının, "ateşkesi yeniden ihlal ettiği" iddiasıyla İran'a ait füze ve insansız hava araçlarını (İHA) depolama ve kıyı radar tesislerini vurduğunu belirten Trump, İran'ın "ders çıkarmayacağını" savundu.

Trump, "Artık makul olamayacağımız bir nokta gelebilir ve başarıyla başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz. Bu olursa artık İran var olmaz." iddiasında bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda İran'ın "ticari taşımacılığa yönelik saldırılarını" gerekçe göstererek ülkedeki bazı hedeflere saldırılar düzenlediğini bildirdi.

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