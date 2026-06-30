Siyonist medyadan yeni iddia: ABD, Gazze planını Tel Aviv’e sundu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Siyonist İsrail yayıncısı Kan’ın aktardığına göre, ABD yönetimi Gazze Şeridi’nin geleceğine ilişkin yazılı bir belgeyi işgalci İsrail yetkililerine iletti.

Haberde, söz konusu belgenin Filistin Yönetimi’ne ait mali kaynakların “Barış Konseyi” adı verilen yeni bir kuruma devredilmesini öngördüğü ifade edildi.

Aynı belgede, Hamas’ın silahsızlandırılması koşulu aranmaksızın Gazze’de yeniden inşa faaliyetlerine başlanmasının talep edildiği ileri sürülüyor. Belgenin tam içeriğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığı ve ayrıntıların gizli tutulduğu kaydediliyor.

“Silahsızlanma şartından vazgeçme” çelişkisi

ABD’nin bu hamlesi, daha önceki kamuoyu açıklamalarıyla çelişiyor. Washington yönetimi, geçtiğimiz aylarda Gazze’de kalıcı ateşkesin ancak Hamas’ın askeri kanadının tamamen dağıtılmasıyla mümkün olacağını savunuyordu.

Ancak yeni belgede bu koşuldan vazgeçildiğine işaret ediliyor. Gözlemciler, bu değişikliği, ABD’nin bölgede hız kazanan insani kriz ve artan uluslararası baskılar karşısında strateji değişikliğine gitmiş olabileceği şeklinde yorumluyor. Buna karşın, Hamas’ın silah bırakması konusunda herhangi bir taahhütte bulunmaması, planın uygulanabilirliğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

Mali kaynakların “Barış Konseyi”ne aktarılması

Belgenin bir diğer dikkat çeken maddesi ise Filistin Yönetimi’ne ait fonların “Barış Konseyi” isimli bir kuruma aktarılmasını içeriyor. Bu konseyin yapısı ve yetki alanına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, Filistinli yetkililerin konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadığı görülüyor. Ramallah merkezli siyasi analistler, bu tür bir aktarımın Filistin Yönetimi’nin mali özerkliğini ve kurumsal varlığını zayıflatabileceği uyarısında bulunuyor. Ayrıca, söz konusu konseyin kimler tarafından yönetileceği ve hangi meşruiyetle hareket edeceği konusunda belirsizlik sürüyor.

Filistin sahasından sessizlik, İsrail’den resmi yanıt yok

Haberde, ABD’nin söz konusu belgeyi İsrail makamlarıyla paylaştığı ancak Tel Aviv yönetiminden henüz resmi bir geri bildirim gelmediği aktarılıyor. Benzer şekilde, Filistin Yönetimi ve Hamas yetkilileri de belgeye ilişkin henüz kamuoyuna herhangi bir değerlendirme sunmuş değil. Bölge kaynakları, bu belgenin Gazze’nin geleceğine dair uluslararası müzakerelerde yeni bir aşama olabileceğini belirtirken, belgede yer alan koşulların hayata geçirilmesinin önünde ciddi siyasi ve sahada pratik engeller bulunduğu değerlendiriliyor.