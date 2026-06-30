Hizbullah'tan Lübnan hükümetine: Bu anlaşma asla uygulanmayacak, direniş pazarlık edilemez

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah Milletvekili Hüseyin el-Hac Hasan, Lübnan hükümeti ile İsrail arasında imzalanan çerçeve anlaşmasına ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu. El-Neşre internet sitesinin aktardığına göre, El-Hac Hasan anlaşmayı "utanç verici, rezil ve aşağılayıcı" olarak nitelendirerek, bu anlaşmanın asla hayata geçirilemeyeceğini ve direnişin silahının yerinde kalacağını belirtti.

El-Hac Hasan, anlaşmayı imzalayan hükümet yetkililerinin bu metni okuyup okumadığını sorguladı. "Okudularsa bu bir rezalettir, okumadılarsa daha büyük bir rezalettir" ifadelerini kullanan milletvekili, anlaşmanın İsrail'in geri çekilmesi, göçmenlerin dönüşü ve Lübnan'ın yeniden inşası gibi tüm temel hakları, direnişin silahsızlandırılması şartına bağladığını savundu.

"Hiçbir karşılık almadan taviz verildi"

El-Hac Hasan'a göre, anlaşmanın özü, hükümetin İsrail'e karşılıksız tavizler vermesi ve kabul edilemez yükümlülükler üstlenmesidir. Hizbullah'lı milletvekili, işgalcilerin hiçbir taahhütte bulunmadığını, aksine ulaşılması imkânsız koşullar dayattığını ifade etti. "Silahlarımızı asla teslim etmeyeceğiz" diyen El-Hac Hasan, direnişin silahını bırakması yönündeki şartın kimse tarafından yerine getirilemeyeceğini vurguladı.

"Cumhurbaşkanı düşmanla müzakere etme hakkına sahip değil"

El-Hac Hasan, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın anayasal yetkilerine ilişkin de eleştirilerde bulundu. Milletvekili, cumhurbaşkanının müzakere hakkı olduğunu ancak bunun düşmanla yapılamayacağını, bu tür bir girişimin anayasa ve temel yasalara aykırı olduğunu belirtti. El-Hac Hasan, en vahim noktanın ise anlaşmada Lübnan'a yabancı güçlerin getirilmesine izin verilmesi olduğunu, bunun da ülkeyi iç çatışmaya sürükleme ve direnişi zorla silahsızlandırma amacı taşıdığını öne sürdü.

"Haklarımızı kimse çiğneyemez"

Hizbullah'lı milletvekili, hükümetin İsrailli savaş suçlularının yargılanması hakkından vazgeçmesini de eleştirdi. "Bay Joseph Avn, Lübnanlıları haklarından mahrum bırakmaya ne hakkınız var?" sorusunu yönelten El-Hac Hasan, cumhurbaşkanının daha önce Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım için "Lübnan halkını temsil etmiyor" dediğini hatırlatarak, şimdi kendisini halkın temsilcisi olarak görüp haklarını nasıl çiğneyebildiğini sorguladı.

El-Hac Hasan, anlaşmaya karşı çıkan geniş siyasi yelpazeye dikkat çekti. Meclis Başkanı Nebih Berri, Dürzi lider Velid Canbulat, Özgür Yurtsever Hareket Başkanı Cibran Basil, El-Murrada Hareketi Başkanı Süleyman Franciye, Talal Arslan ve diğer birçok ulusal parti ve şahsiyetin anlaşmaya muhalefetini hatırlatan El-Hac Hasan, bu geniş muhalefetin anlaşmanın meşruiyetini sorguladığını belirtti.

Anlaşma, İran-ABD mutabakatını sabote etme girişimi mi?

El-Hac Hasan, Lübnan hükümetinin imzaladığı anlaşmanın daha geniş bir bölgesel denklemin parçası olduğunu ileri sürdü. Hizbullah'lı yetkili, İran'ın ABD ile yürüttüğü tüm müzakerelerde Lübnan'ı iki temel konuda ısrarcı olduğunu belirtti: Lübnan'da kapsamlı ateşkes ve İsrail'in topraklardan çekilmesi. El-Hac Hasan, hükümetin imzaladığı anlaşmanın, İslamabad (Tahran) sürecine müdahale etme ve Lübnan dosyasını İran-ABD mutabakatından koparma çabası olduğunu savundu.

"Sonuç değişmeyecek: Direniş yerinde kalacak"

El-Hac Hasan, hükümetin İsrail ile tamamen Lübnan aleyhine ve İsrail lehine bir anlaşma imzaladığını yineledi. Anlaşmanın "utanç, teslimiyet ve aşağılanma" olduğunu ve uygulanmayacağını belirten milletvekili, son günlerde iç krizi çözmek için temaslar yapıldığını ancak hükümetin bu utanç verici anlaşmayı imzalayarak İsrail'in çıkarları doğrultusunda iç gerilimi tırmandırmayı tercih ettiğini söyledi. El-Hac Hasan, "Teslim olmayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.