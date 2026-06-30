Hürmüz Boğazı’nda Savaş Gölgesi: Küresel Tedarik Zincirinde “Güney Rotası” Krizi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Küresel enerji piyasalarının “can damarı” olarak kabul edilen Hürmüz Boğazı, bölgedeki çatışmaların denizcilik faaliyetlerine yansıyan doğrudan etkisiyle ciddi bir duraklama yaşıyor. Gemi takip verilerine göre, özellikle Umman kıyısı boyunca uzanan ve tankerlerin yoğunlukla tercih ettiği güney rotasında trafik akışı son 48 saatte dramatik bir düşüş kaydetti.

Gemi işletmecileri ve lojistik firmaları, bölgedeki askeri hareketliliğin artması ve potansiyel risklerin yükselmesi üzerine “bekle-gör” stratejisine geçti. Güvenlik kaygıları nedeniyle sigorta maliyetlerinin hızla yükselmesi ve birçok nakliye şirketinin “yüksek riskli bölge” uyarısı vermesi, rotanın tercih edilebilirliğini azalttı. Uzmanlar, bu durumun sadece petrol sevkiyatını değil, bölge üzerinden taşınan diğer emtialar için de lojistik maliyetleri artıracağını belirtiyor.

Hürmüz Boğazı’ndaki bu yavaşlama, dünya genelinde tedarik zinciri üzerinde zincirleme etki yaratma potansiyeline sahip. Özellikle enerji piyasalarında arz güvenliği konusundaki tedirginlikler, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya başladı. Gemi kaptanlarının rotalarını değiştirmesi veya bekleme bölgelerinde demir atması, küresel lojistik ağındaki teslimat sürelerinin uzamasına ve limanlarda yığılmalara neden olabilir.

Denizcilik güvenliği analistleri, ticari gemilerin bu bölgeden geçişi reddetmesinin, Tahran ile Batılı güçler arasındaki diplomatik ve askeri gerilimin deniz sahasına yansıyan en somut göstergesi olduğunu ifade ediyor. Bölgedeki askeri varlığın ve devriye faaliyetlerinin yoğunlaşması, ticari denizcilik üzerinde baskı kurmaya devam ederken, armatörler için “güvenli geçiş” garantisi en büyük öncelik haline geldi.

Şu an için bölgedeki deniz trafiğinin normale dönmesi, doğrudan sahadaki askeri gerilimin düşürülmesine ve güvenli geçiş koridorlarına yönelik uluslararası garantilerin sağlanmasına bağlanıyor. Ancak mevcut durum, Hürmüz Boğazı’nın sadece bir su yolu değil, aynı zamanda küresel ekonominin en kırılgan “geçiş noktası” olduğu gerçeğini bir kez daha kanıtlıyor.