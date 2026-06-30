Kahire’den Beyrut’a “İtidal” Mesajı: Hizbullah’la Doğrudan Çatışmadan Kaçının

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’daki siyasi ve güvenlik dengeleri üzerine bölgesel diplomasi trafiği hız kazanırken, Mısır’dan Beyrut yönetimine dikkat çekici bir uyarı geldi. Diplomatik kaynaklara göre Kahire’den gelen üst düzey yetkililer, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aun ve Başbakan Selam ile yaptıkları görüşmelerde, Hizbullah meselesinin askeri yöntemlerle çözülmeye çalışılmasının ülkeyi yeni bir iç krizle karşı karşıya bırakabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Görüşmelerde Mısır tarafının, Hizbullah’ın silahlarının toplanması gibi hassas bir konunun zorlayıcı askeri adımlar yerine siyasi diyalog ve kademeli güvenlik düzenlemeleri yoluyla ele alınmasının daha gerçekçi bir seçenek olacağını ifade ettiği aktarıldı. Kahire’nin, özellikle doğrudan bir iç çatışma riskinin Lübnan’ın kırılgan ekonomik ve siyasi yapısını daha da istikrarsızlaştırabileceğine dikkat çektiği belirtiliyor.

Bölgesel diplomatik çevreler, Mısır’ın bu tavsiyesinin yalnızca Lübnan’daki iç dengeyi korumaya yönelik olmadığını, aynı zamanda İsrail-Lübnan sınırındaki gerilimin büyümesini önlemeyi hedeflediğini değerlendiriyor. Hizbullah ile Lübnan devleti arasında yaşanabilecek bir askeri gerilimin, kısa sürede bölgesel bir çatışma zincirine dönüşebileceği uyarısı yapılıyor.

Öte yandan Kahire’nin, Beyrut yönetimine ulusal diyalog mekanizmalarının yeniden canlandırılması ve güvenlik kurumlarının güçlendirilmesi konusunda da destek mesajı verdiği ifade ediliyor. Mısır’ın uzun süredir Lübnan’daki siyasi istikrarın korunmasını bölgesel güvenliğin önemli bir parçası olarak gördüğü biliniyor.

Analistler, Mısır’ın bu diplomatik girişimini, bölgedeki birçok aktörün Hizbullah meselesinde askeri çözüm yerine siyasi denge arayışını tercih ettiğinin işareti olarak değerlendiriyor. Kahire’nin mesajının, Lübnan’daki iç siyasi tartışmaların yönünü ve önümüzdeki dönemde atılacak güvenlik adımlarını etkileyebileceği belirtiliyor.