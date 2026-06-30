Lübnan’da Kritik Sınır Diplomasisi: Cumhurbaşkanı Aun’dan “Güneyde Devlet Otoritesi” Kararlılığı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan-İsrail sınır hattında gerilimi düşürmeyi hedefleyen çerçeve anlaşmasının uygulanması yaklaşırken, Beyrut yönetimi sahadaki askeri ve idari kontrolü yeniden tesis etmek adına stratejik hamlelerini hızlandırdı. Lübnan Cumhurbaşkanı Jozef Aun, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper’ı kabul ettiği görüşmede, devletin ülkenin güneyindeki toprakları üzerindeki egemenliğini tartışmasız hale getirme mesajı verdi.

Görüşmenin merkezinde, İsrail ile varılan anlaşmanın sahaya yansıması ve Lübnan ordusunun güney sınırındaki “otorite boşluğunu” doldurma kapasitesi yer aldı. Cumhurbaşkanı Aun, Lübnan devletinin güney sınırlarına kadar olan bölgelerde yasal otoritesini tam olarak genişletmekte kararlı olduğunu belirterek, bu adımın ülkenin istikrarı ve sınır güvenliğinin korunması için zorunlu olduğunu vurguladı.

Amiral Cooper ile yapılan bu görüşme, Washington’un Lübnan ordusuna verdiği desteğin ve bölgedeki güvenlik mimarisinin yeniden kurgulanması sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Lübnan yönetimi, devlet otoritesinin güneyde tahkim edilmesinin, sınır hattındaki askeri hareketliliği düzenleyen ve çatışmaları engelleyen en önemli mekanizma olacağına inanıyor.

Diplomatik kaynaklar, Aun’un bu çıkışını, hem iç siyasetteki farklı aktörlere hem de uluslararası topluma “Lübnan devletinin güvenliği bizzat kendi kurumları eliyle sağlayacağı” mesajı olarak yorumluyor. Ancak, bölgedeki siyasi ve askeri dengelerin karmaşıklığı göz önüne alındığında, devlet otoritesinin bu kritik bölgeye genişletilmesinin sahada ne tür pratik zorluklarla karşılaşacağı yakından takip ediliyor.

Görüşmenin bir diğer önemli boyutu ise, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Lübnan ordusunun bölgedeki konuşlanma stratejisinin nasıl şekilleneceği oldu. Aun ve Cooper’ın, güvenlik iş birliği, koordinasyon ve bölgenin silahsızlandırılması süreçlerinde ABD’nin lojistik ve stratejik desteğinin devamlılığı konusunda mutabık kaldığı belirtiliyor.

Önümüzdeki günlerde, Lübnan ordusunun güneydeki faaliyetlerinin yoğunlaşması ve devletin merkezi otoritesinin sınır hattında daha görünür hale gelmesi bekleniyor. Bu süreç, İsrail ile varılan anlaşmanın kalıcı olup olmayacağını belirleyecek en kritik testlerden biri olarak görülüyor.