İslamabad Mutabakatı'nda İran'ın 7 şartı: 300 milyar dolar tazminat ve Hürmüz konusu masada

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA-

İran ile ABD arasında İslamabad'da varılan mutabakat metninde, Tahran yönetiminin öne sürdüğü yedi temel şartın detaylandığı bildirildi. Sözkonusu şartların, mutabakatın uygulanması ve nihai bir anlaşmaya giden süreçte İran'ın kırmızı çizgilerini oluşturduğu ifade ediliyor.

1. Tüm cephelerde askeri operasyonların sona erdirilmesi

İran'ın ilk şartı, mutabakatın 1, 2, 3, 9 ve 14. maddelerine atıfla, savaşın tüm cephelerde, özellikle Lübnan cephesinde nihai olarak sonlandırılması olarak belirtiliyor. Tahran'ın, mutabakatın sadece İran-ABD ekseninde değil, bölgesel düzeyde kapsamlı bir ateşkesi de içermesi konusunda ısrarcı olduğu kaydediliyor. Bu talebin, Lübnan'daki Hizbullah ile doğrudan bağlantılı olduğu ve İran'ın bölgesel müttefiklerinin güvenliğini de güvence altına almayı hedeflediği değerlendiriliyor.

2. Deniz ablukasının kaldırılması

Mutabakatın 4. maddesine dayandırılan ikinci şart, İran'a yönelik deniz ablukasının 30 gün içinde tamamen sona erdirilmesini öngörüyor. Bu kapsamda, her türlü deniz tacizine ve engellemeye son verilmesi talep ediliyor. Talebin, İran'ın petrol ihracatını normalleştirme ve uluslararası sularda serbest dolaşım hakkını tesis etme amacı taşıdığı belirtiliyor.

3. Hürmüz Boğazı'nda egemenlik haklarının tesisi

Mutabakatın 5. maddesine dayanan üçüncü şart, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın egemenlik haklarının tanınmasını içeriyor. Bu çerçevede, boğazın yönetimi ve denizcilik hizmetlerinin uluslararası hukuka ve kıyıdaş ülkelerin egemenlik haklarına uygun şekilde düzenlenmesi talep ediliyor. Tahran yönetiminin bu konuda Umman ile anlaşma sağlandığı ve Körfez'in diğer kıyıdaş ülkeleriyle de görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.

4. 300 milyar dolarlık tazminat ve yeniden inşa fonu

Mutabakatın 6. maddesine atıfla dördüncü şart, ABD ve bölgesel ortakları tarafından İran'ın ekonomik yeniden inşası için 300 milyar dolar sağlanmasını öngörüyor. Bu kapsamda, yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte diğer ülkelerin İran'a yatırım yapabilmesinin önünün açılması da talep ediliyor. Uzmanlar, bu talebin savaşın İran ekonomisinde yarattığı tahribatın telafisi ve uzun vadeli kalkınma hedefleriyle ilişkili olduğunu belirtiyor.

5. Tüm yaptırımların kapsamlı şekilde kaldırılması

Mutabakatın 7 ve 10. maddeleriyle bağlantılı beşinci şart, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ve ABD'nin tek taraflı yaptırımları dahil olmak üzere tüm kısıtlamaların nihai anlaşma çerçevesinde tamamen kaldırılmasını içeriyor. Bu talebin, İran'ın uluslararası finans ve ticaret sistemine tam entegrasyonu için vazgeçilmez olduğu değerlendiriliyor.

6. Nükleer zenginleştirme hakkının tanınması

Mutabakatın 8 ve 9. maddelerine dayanan altıncı şart, İran'ın nükleer zenginleştirme hakkının resmen tanınmasını öngörüyor. Tahran yönetiminin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) çerçevesinde barışçıl nükleer faaliyetlerinin meşruiyetinin kabul edilmesi konusunda ısrarcı olduğu belirtiliyor.

7. Bloke varlıklara tam erişim

Mutabakatın 11. maddesine atıfla yedinci şart, İran Merkez Bankası'nın yurt dışında bloke edilmiş tüm fonlarına tam erişim sağlanmasını içeriyor. Bu talebin, İran'ın döviz rezervlerine ve uluslararası likiditeye erişimini normalleştirme hedefinin bir parçası olduğu kaydediliyor.