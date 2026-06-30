İsrail’in Gazze Stratejisinde Yeni Terminoloji: “Gönüllü Göç” Yerine “Serbest Hareket Planı” Dönemi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail hükümetinin, Gazze’deki sivil nüfusun bölgeden ayrılmasını öngören politikalarını tanımlamak için kullandığı terminolojide dikkat çekici bir değişikliğe gittiği ortaya çıktı. Daha önce uluslararası kamuoyunda sert eleştirilere ve “etnik temizlik” iddialarına yol açan “gönüllü göç” ibaresinin yerine, artık “serbest hareket planı” kavramının kullanılacağı bildirildi. Bu adım, İsrail’in süregelen askeri operasyonlar ve insani kriz karşısında maruz kaldığı uluslararası diplomatik izolasyonu kırma arayışının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Analistler, bu terminolojik revizyonun özünde “algı yönetimi” yattığını belirtiyor. “Gönüllü göç” ifadesinin yarattığı zorlama imajını, “serbest hareket” kavramıyla bir nebze olsun yumuşatmayı hedefleyen Tel Aviv yönetimi, bu planı sivillerin “güvenli bölgelere geçişi” veya “insani bir tercih” gibi yansıtarak uluslararası meşruiyet zeminini korumaya çalışıyor. Ancak insan hakları kuruluşları ve Birleşmiş Milletler nezdinde bu yeni isimlendirme, sahadaki gerçeklikle örtüşmediği gerekçesiyle şüpheyle karşılanıyor.

Uluslararası hukuk uzmanları, savaş ortamında “serbest hareket” ifadesinin kullanılmasının mantıksal bir paradoks yarattığına dikkat çekiyor. Yıkılmış bir altyapı ve devam eden yoğun bombardıman altında, sivil halkın bölgeden ayrılmasının “özgür bir irade” olarak tanımlanmasının mümkün olmadığını belirten hukukçular, bu planın aslında sistemli bir yerinden edilme stratejisi olduğunu vurguluyor.

Bu değişikliğin, İsrail’in Batılı müttefiklerine karşı kullanacağı yeni bir “diplomatik kalkan” olması bekleniyor. Özellikle Washington ve Brüksel nezdinde, Gazze’deki insani durumun “kısıtlayıcı bir tedbir değil, halkın tercihine dayalı bir hareketlilik” olduğu argümanı ön plana çıkarılacak. Bununla birlikte, söz konusu "serbest hareket planı"nın, Gazze’nin gelecekteki demografik yapısını değiştirmeye yönelik kalıcı bir politika olup olmadığı sorusu ise uluslararası gündemin merkezindeki yerini koruyor.

Önümüzdeki süreçte, İsrail’in bu söylem değişikliğini sahadaki askeri harekat planlarına nasıl entegre edeceği ve uluslararası gözlemcilerin bu isimlendirme oyununa karşı nasıl bir tutum takınacağı, Gazze krizinin çözümüne yönelik diplomatik trafiği doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.