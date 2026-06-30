AB'den Ukrayna'ya İHA desteğinde kesinti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA-Avrupa Komisyonu, toplamda 90 milyar euro hacme sahip Ukrayna destek programı kapsamında, Kiev'e gelişmiş İHA teknolojileri satın alması için 3.9 milyar euro tahsis edildiğini duyurdu. Ancak Brüksel, daha önce yaptığı açıklamalarda Haziran ayı sonuna kadar Kiev'e gönderilecek ilk dilimin 5.9 milyar euro olacağını taahhüt etmişti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün Ukrayna'ya gelişmiş insansız teknolojiler için 3.9 milyar euroluk ilk dilimi sağlıyoruz" ifadesini kullandı.

Von der Leyen, vaat edilen tutarın gerisinde kalınmasıyla ilgili olarak da geri kalan fonların “arkasından geleceği” güvencesini vermekle yetindi.