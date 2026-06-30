Ürdün’deki Hava Üssü Tartışması: Muaffak Salti ABD’nin İran Operasyonlarında İleri Karakolu mu Oldu?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel gerilimin tırmandığı bir dönemde ortaya çıkan bu yeni iddia, gözleri Amman’ın Washington ile olan askeri iş birliğine çevirdi. Rus haber ajansı Sputnik’e konuşan ve konuyla ilgili gelişmelere yakın olduğu belirtilen bir kaynak, Ürdün’ün Azrak bölgesinde yer alan Muaffak Salti Hava Üssü’nün, ABD’nin İran’a yönelik yakın tarihli askeri faaliyetlerinde stratejik bir üs olarak kullanıldığını öne sürdü.

Muaffak Salti Hava Üssü, tarihsel olarak ABD ve Ürdün arasındaki askeri koordinasyonun merkezi noktalarından biri olarak biliniyor. Ancak bu yeni iddia, söz konusu üssün sadece bir eğitim veya lojistik merkezi olmaktan öte, İran merkezli operasyonlarda aktif bir “ileri harekat hattı” işlevi gördüğünü savunması bakımından dikkat çekiyor. Analistler, bu durumun doğru olması halinde, bölgedeki “vekâlet savaşları” ve “doğrudan angajman” dinamiklerinin yeni bir boyut kazandığını ifade ediyor.

Söz konusu rapor, Tahran ve Amman arasındaki diplomatik dengeler açısından da önemli riskler taşıyor. Ürdün, geleneksel olarak bölgedeki krizlerde dengeli bir dış politika izlemeye çalışan bir aktör olarak bilinirken, bu tür bir operasyonel bilginin açığa çıkması, Tahran’ın Ürdün üzerindeki baskısını artırabileceği yönündeki endişeleri tetikliyor. Askeri uzmanlar, üssün coğrafi konumu gereği İran’ın sınır hattındaki hareketliliğini izlemek ve gerektiğinde müdahale etmek için ideal bir “gözlem ve saldırı platformu” sunduğunu belirtiyor.

Şu ana kadar ne Washington ne de Amman tarafından bu iddiaları doğrulayan veya net bir şekilde reddeden resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak askeri gözlemciler, ABD’nin Orta Doğu’daki üs ağının “İran’ı çevreleme” stratejisiyle yeniden optimize edildiğine dikkat çekiyor. Muaffak Salti’nin bu stratejideki yeri, sadece teknik bir lojistik destek merkezi olmaktan çıkıp, ABD’nin bölgesel “caydırıcılık mimarisinin” bir parçası haline gelmiş olabilir.

Önümüzdeki günlerde Tahran’dan konuya dair gelecek siyasi söylemler ve Ürdün’ün bu iddialara karşı sergileyeceği diplomatik tutum, bölgedeki tansiyonun seyri açısından belirleyici olacak. İddia, aynı zamanda ABD’nin bölgedeki askeri varlığının şeffaflığı ve bölge ülkelerinin ulusal egemenlik ile stratejik müttefiklik arasında kurduğu hassas dengeler üzerine yeni soruları da beraberinde getiriyor.