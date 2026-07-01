Bağdat’ta “Yolsuzluk Dosyası” Gerilimi: “Asıl Hedef Direniş Grupları”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak siyasetinde yolsuzluk iddiaları ve buna bağlı hukuki süreçler tartışılmaya devam ederken, parlamentodan konuya ilişkin dikkat çeken bir itiraz yükseldi. İsmi açıklanmayan Iraklı bir milletvekili, kamuoyuna yansıyan bazı yolsuzluk soruşturmalarının zamanlamasına ve hedeflerine dikkat çekti.

Vekil, söz konusu dosyaların bağımsız bir hukuki sürecin ürünü olmadığını, aksine belirli siyasi odakların direniş gruplarını zayıflatmak için yürüttüğü bir kampanyanın parçası olduğunu iddia etti. Yapılan açıklamada, “Yolsuzlukla mücadele adı altında yürütülen bazı süreçler, aslında direnişin ülkedeki nüfuzunu kırmaya ve bu yapıları kamuoyu nezdinde yıpratmaya yönelik birer araç olarak kullanılıyor” ifadelerine yer verildi.

Irak’ta uzun süredir devlet kurumlarındaki yolsuzluk iddiaları siyasi tartışmaların merkezinde yer alıyor. Ancak muhalif bazı gruplar ve direniş cephesine yakın siyasetçiler, bu dosyaların seçici bir şekilde açıldığını ve belirli aktörleri tasfiye etmek için bir “silah” gibi kullanıldığını savunuyor.

Söz konusu milletvekili, gerçek bir yolsuzluk mücadelesinin partizan kaygılardan uzak yürütülmesi gerektiğini belirterek, mevcut yöntemin ülkedeki siyasi istikrara katkı sağlamayacağı uyarısında bulundu.

Bağdat’taki analistler ise yolsuzluk dosyaları üzerinden yürütülen tartışmaların, önümüzdeki dönemde parlamento içindeki dengeleri ve hükümet ortakları arasındaki ilişkileri daha da gerebileceğini ifade ediyor.