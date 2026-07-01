İsrail’de “İran Casusluğu” Şüphesi: ABD Vatandaşı 20 Yaşındaki Genç Haftalardır Gözaltında

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de güvenlik kurumlarının yürüttüğü yeni bir soruşturma, İran ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir casusluk ağı şüphesi etrafında şekilleniyor. Yerel medyada yer alan bilgilere göre, İsrail’de ikamet eden 20 yaşındaki ABD vatandaşı bir genç, İran adına bilgi topladığı gerekçesiyle haftalar önce gözaltına alındı.

Haberlere göre soruşturma, İsrail iç güvenlik teşkilatı Şin Bet ile polis birimlerinin ortak çalışmasıyla yürütülüyor. Yetkililerin, şüphelinin İran bağlantılı kişilerle iletişim kurduğu ve bazı hassas bilgilere erişim sağlamaya çalıştığı iddiasını araştırdığı belirtiliyor.

Soruşturma dosyasına yansıyan ilk değerlendirmelerde, genç şüphelinin çevrim içi iletişim kanalları üzerinden yönlendirildiği ve çeşitli görevler üstlenmesinin talep edildiği öne sürülüyor. Güvenlik kaynakları, bu tür temasların son yıllarda giderek arttığını ve özellikle sosyal medya üzerinden kurulan bağlantıların istihbarat faaliyetlerinde daha sık kullanıldığını ifade ediyor.

İsrail basınında yer alan yorumlarda, söz konusu olayın İran ile İsrail arasındaki gölge savaşın yalnızca bölgesel cephelerde değil, aynı zamanda istihbarat alanında da yoğun biçimde sürdüğünü gösterdiği belirtiliyor. İsrail güvenlik kurumlarının son yıllarda İran bağlantılı olduğu iddia edilen çok sayıda benzer girişimi engellediğini duyurduğu hatırlatılıyor.

Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü belirtirken, şüphelinin bağlantıları ve olası temas ağının ortaya çıkarılması için kapsamlı bir inceleme yürütüldüğü bildirildi. Olayın, İsrail’de yaşayan yabancı vatandaşların da dahil olabildiği yeni nesil istihbarat operasyonları konusunda güvenlik kurumlarının alarm seviyesini yükselttiği ifade ediliyor.