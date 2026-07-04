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Irak’ta Şehit İmam Hamanei için Kerbela ve Necef’te geniş katılımlı cenaze hazırlıkları tamamlandı

4 Temmuz 2026 - 23:40
News ID: 1835610
Irak’ta Şehit İmam Hamanei için Kerbela ve Necef’te geniş katılımlı cenaze hazırlıkları tamamlandı

Iraklı yetkililer, Şehit Lider Ayetullah Seyyid Ali Hüseyni Hamanei için Necef ve Kerbela’da geniş katılımlı cenaze törenleri düzenlenmesi amacıyla kapsamlı hazırlıkların başlatıldığını açıkladı. Törenler için ulaşım ve organizasyon planlarının devreye alındığı, milyonlarca kişinin katılımının beklendiği bildirildi. Cenaze programının Irak’taki kutsal şehirleri kapsayacak şekilde planlandığı ifade edildi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Iraklı bir yetkili, Şehit Lider Ayetullah Seyyid Ali Hüseyni Hamanei için Irak’ın Kerbela kentinde görkemli bir cenaze ve uğurlama töreni düzenlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

Mehr Haber Ajansı’nın El Ahd News’e dayandırdığı habere göre, Kerbela Valilik Meclisi Başkanı Kasım el-Yisari, eyalet genelinde Şehit Lider Hamanei için geniş katılımlı bir cenaze töreni düzenlenmesine yönelik hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

Daha önce Irak Başbakanlık Ofisi’nin de tüm idari birimlere ve bakanlıklara, Şehit Lider Hamanei için düzenlenecek törenlere katılımı kolaylaştırmak amacıyla otobüs tahsis edilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

Söz konusu talimat kapsamında, 11 ile 50 yolcu kapasiteli otobüslerin tahsis edilerek, yas tutanların Necef ve Kerbela’daki tören alanlarına ulaştırılmasının planlandığı aktarıldı.

Irak’taki Şehit Lider Hamanei Anma Yüksek Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise, Necef ve Kerbela’da düzenlenecek törenlere milyonlarca kişinin katılımının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, 8 Temmuz Çarşamba günü Şehit Lider Ayetullah Hamanei’nin naaşının Kum’dan Necef Uluslararası Havalimanı’na nakledileceği, ardından cenazenin İmam Ali Türbesi’nde halkın ziyaretine açılacağı belirtildi.

Programın devamında naaşın Kerbela’ya taşınacağı, burada İmam Hüseyin ile Hazreti Abbas türbeleri arasında bulunan “Beynü’l-Haremeyn” bölgesinde geniş katılımlı bir tören düzenleneceği kaydedildi.

Cenaze merasiminin ardından naaşın yeniden Necef Havalimanı’na götürüleceği ve daha sonra Meşhed’deki İmam Rıza Türbesi’nde defnedilmek üzere İran’a transfer edileceği aktarıldı.

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