İran'dan Hürmüz uyarısı: Kriz çıkaranlar maceralarının sonuçlarına katlanacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Müşaviri Kazım Garibâbâdî, Hürmüz Boğazı'nda her türlü askeri hareketliliğe karşı uyarıda bulundu. Garibâbâdî, "Hürmüz Boğazı, bölge dışı güçlerin askeri gösteri alanı değildir" ifadesini kullanarak, bu hayati su yolunda herhangi bir askeri hareketliliğin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

İranlı yetkili, Hürmüz'ün güvenliğinden sorumlu ve garantör güç olarak, bu hassas deniz geçidinde askeri hareketliliğe karşı uyarıda bulunduklarını belirtti. Garibâbâdî, "Hürmüz'ün güvenliği, kıyıdaş ülkelerin omuzlarındadır" dedi ve "Kriz çıkaranlar, maceralarının sonuçlarına katlanacaklardır" şeklindeki sözleriyle bu uyarının ciddiyetini vurguladığı aktarılıyor.

Kalibaf'tan Umman ile mutabakat açıklaması

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da 3 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "İran, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahalesine izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı. Kalibaf, Umman Sultanlığı ile Hürmüz Boğazı'nda mutabakat zaptının beşinci maddesine dayanan bir seyrüsefer mekanizması üzerinde anlaştıklarını belirtti.

Kalibaf'ın bu açıklamalarının, bölgesel işbirliği ve kıyıdaş ülkelerin ortak sorumluluğu vurgusunu öne çıkardığı kaydediliyor.

Hürmüz'ün stratejik önemi

Dünyanın en hassas deniz geçitlerinden biri olarak kabul edilen Hürmüz Boğazı, stratejik konumu nedeniyle küresel enerji arzının önemli bir geçiş noktası olma özelliğini taşıyor. İran, tekrarlanan açıklamalarında boğazın güvenliğinin bölge dışından gelen güçlerin değil, kıyıdaş ülkelerin sorumluluğunda olduğunu vurguluyor. Gözlemciler, bu tutumun Tahran'ın bölgesel denklemlerdeki belirleyici rolünü pekiştirme çabası olarak değerlendiriliyor.