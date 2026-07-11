Tarihin en büyük cenaze merasimi sona erdi: Şehit İmam son yolculuğuna uğurlandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tahran başta olmak üzere İran'ın dört bir yanı, şehit Lider Ali Hamanei'e (r.a.) veda etmek üzere sokaklara döküldü. Yüzbinlerce, hatta milyonlarca insanın katıldığı cenaze töreni, bölge uzmanları tarafından İslam Cumhuriyeti tarihindeki en büyük kitlesel gösteri olarak tanımlanıyor. Bu eşsiz manzara, İran halkının devrim ideallerine olan bağlılığının ve ulusal birlik ruhunun somut bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Haber ajanslarına yansıyan görüntüler, sadece İran vatandaşlarının değil, farklı ülkelerden, etnik kökenlerden ve mezheplerden gelen binlerce kişinin de merasime katıldığını ortaya koyuyor. Bu katılımın, İran'ın bölgedeki etki alanının ve ideolojik derinliğinin bir yansıması olduğu belirtiliyor.

Siyonist-Amerikan Komplosunun Başarısızlığı

İstihbarat kaynaklarına dayandırılan analizlerde, ABD ve İsrail'in stratejik suikastlarının hedef ülkelerde rejim değişikliğine yol açabileceği yönündeki eski varsayımların İran özelinde çöktüğü ifade ediliyor. Zira bu tür operasyonlar, genellikle toplumda infial yaratmakta, milli ve dini değerlere sahip çıkma refleksini güçlendirmekte ve direniş azmini artırmaktadır.

Siyonist rejim ve ABD'nin, İran'daki dini ve milli liderlik yapısını hedef alan saldırılarının, aksine İran toplumunu daha da kenetlediği ve rejime olan desteği pekiştirdiği gözlemleniyor. Analistler, İran'ın güçlü insan kaynağı potansiyelinin, her türlü kaybı telafi etme ve boşlukları doldurma kabiliyetini beraberinde getirdiğini hatırlatıyor.

Düşmanın Projesi: İç Savaştan Devlet Çöküşüne

Bazı raporlara göre, saldırıların asıl hedefi İran'ı topyekûn kontrol altına almak, rejimin tüm kademelerini hedef almak, askeri ve ekonomik altyapıyı çökertmek ve nihayetinde kontrollü bir iç çatışma ortamı yaratarak İran'ı başarısız bir devlete dönüştürmekti. Bu projenin, İran'ın zengin kaynaklarına el koymayı ve ülkeyi İslam Devrimi öncesindeki gibi Amerikan nüfuz alanına geri çekmeyi amaçladığı iddia ediliyor.

Ancak yetkililer, bu kapsamlı komplonun, İran devlet kurumlarının hızlı müdahalesi, önceden hazırlanmış acil durum planlarının devreye sokulması ve belirleyici olan yüksek halk bilinci sayesinde başarısızlığa uğradığını belirtiyor. Halkın sağduyusu ve ulusal birlik bilincinin, fitne ateşini söndürdüğü ve iç savaş tehlikesini bertaraf ettiği vurgulanıyor.

Şehit Liderin Kaybı: En Kritik Halka

Uzmanlar, Lider Ali Hamaney'in şehadetini, İran'a yönelik saldırıların en kritik ve tehlikeli aşaması olarak nitelendiriyor. Zira şehit Lider'in sistem içindeki benzersiz konumu, üstlendiği hayati roller ve sahip olduğu muazzam manevi etki, onun yokluğunda sistemin dengesini kaybetme ihtimalini daha önce hiç olmadığı kadar gündeme getirmişti. Ancak yaşananların tam aksine, rejimin bu zorlu sınavdan başarıyla çıktığı ve Lider'in boşluğunun hızla doldurulduğu ifade ediliyor.

Cenaze Merasiminden Yansıyan Üç Stratejik Mesaj

İran'ın bu eşsiz cenaze merasimini, iç ve dış kamuoyuna yönelik üç önemli mesajı iletmek için bir fırsat olarak kullandığı değerlendiriliyor:

Birinci Mesaj: İç İstikrar ve Ulusal Birlik

Merkezi Tahran'dan taşraya tüm İran halkına gönderilen ilk mesaj, mevcut durumun kontrol altında olduğu ve güvenlikle ilgili endişelerin giderilmesi gerektiği yönünde. Gösterilen bu ihtişamlı tablo, ABD ve İsrail kaynaklı psikolojik savaş ve dezenformasyon kampanyalarına rağmen rejimin güçlü ve istikrarlı olduğunun altını çiziyor. Bu durum, İran'ın her türlü krize rağmen yoluna devam edebilecek kapasiteye sahip olduğu şeklinde yorumlanıyor.

İkinci Mesaj: Emperyalizme Karşı Meydan Okuma

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı ile Savaş Bakanı'nın, saldırıların başlangıcında koydukları hedeflerin çoğuna ulaşamadığı ve yeni bir savaş tehdidinde bulundukları bir ortamda düzenlenen bu merasim, aynı zamanda bir meydan okuma olarak da algılanıyor. Lider'in cenazesinin bu denli büyük bir katılımla anılması, İran'ın ne kadar güçlü ve yıkılmaz olduğunun, ne kadar büyük kayıplar yaşanırsa yaşansın rejimin ayakta kalacağının ve sistemin çökertilemeyeceğinin bir kanıtı olarak sunuluyor.

Üçüncü Mesaj: Küresel Bir Güç Olma Yolunda Yeni Dönem

Üçüncü ve en kapsamlı mesaj ise İran'ın artık yalnızca bölgesel değil, küresel çapta daha etkin bir rol oynama iradesine ilişkin. Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidinden Yemen'deki müttefiklerinin Babül Mendep Boğazı üzerindeki kontrolüne kadar sergilenen stratejik hamleler, İran'ın askeri ve beşeri kapasitesinin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Bu bağlamda İran, Çin ve Rusya ile olan işbirliğini derinleştirerek ABD'nin küresel hegemonyasına karşı önemli bir denge unsuru haline gelmiş görünüyor. İran'ın bu zorlu sınavı atlatması, gelecekte uluslararası arenada daha büyük sorumluluklar üstlenebileceğine dair güveni pekiştiriyor.

Sonuç: Zafer ve Gelecek Vizyonu

Tüm bu gelişmeler ışığında, İran'ın, Lider Ali Hamaney'in şehadetinin ardından yaşanan bu büyük imtihanı başarıyla geride bıraktığı ve yeni ve daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerlediği görüşü öne çıkıyor. İran'ın, karşılaştığı büyük komploları boşa çıkarmakla kalmayıp, dünya sahnesinde daha güçlü ve belirleyici bir aktör haline gelme yolunda kararlı adımlarla ilerlediği ifade ediliyor.