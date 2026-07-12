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Devrim Muhafızları’ndan Kritik Hamle: Hürremabad Semalarında ABD Füzesi İmha Edildi

12 Temmuz 2026 - 18:30
News ID: 1839228
Devrim Muhafızları’ndan Kritik Hamle: Hürremabad Semalarında ABD Füzesi İmha Edildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde gerçekleşen saldırı girişimi sırasında, ülkenin batısında yer alan Hürremabad kenti semalarında Amerikan menşeli bir seyir füzesinin, gelişmiş hava savunma sistemleri tarafından başarıyla imha edildiğini duyurdu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Havacılık ve Uzay Kuvvetleri tarafından yapılan resmi açıklamada, bölgedeki hava savunma hattının tetikte olduğu ve gelen tehdidin anında etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonun, Hürremabad şehri üzerinde tespit edilen bir Amerikan seyir füzesine yönelik gerçekleştirildiği bildirildi.

Askeri kaynaklar, kullanılan yerli hava savunma sistemlerinin hedefini tam isabetle vurduğunu vurgularken, söz konusu gelişme bölgedeki artan askeri gerilimin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Tahran yönetimi, bu savunma başarısını ülkenin hava sahası güvenliğini koruma konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak nitelendirirken, saldırı girişiminin ardından bölgede teyakkuz halinin devam ettiği aktarıldı.

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