İsrail Toplumunda Harediler Tartışması: Halkın Yarısı Orduya Katılım İçin Baskı İstiyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de son dönemde siyasi ve toplumsal tartışmaların merkezinde yer alan Haredi toplumunun orduya katılım meselesi, yeni bir kamuoyu araştırmasıyla yeniden alevlendi. Jerusalem Post’un aktardığı verilere göre, toplumun geniş bir kesimi, dini eğitim alan Haredi gençlerin askeri hizmet süreçlerine dahil edilmesi noktasında devletin daha sert ve kararlı bir tutum sergilemesini bekliyor.

Araştırma sonuçları, İsrail halkının yaklaşık %50’sinin, Haredi gençlerin orduya alınması için mevcut politikaların ötesine geçilmesi ve üzerlerinde daha fazla baskı kurulması yönünde fikir sahibi olduğunu ortaya koydu. Bu durum, toplumun savunma yükünün paylaşımı konusunda derin bir hassasiyet taşıdığını gösteriyor.

Haredi toplumunun orduya katılımı, İsrail’de hem dini özgürlükler hem de toplumsal eşitlik bağlamında yıllardır süregelen en kritik meselelerden biri. Mevcut sistemde dini eğitimlerin askeri görevlerin önüne geçmesi, sivil toplumda “eşitlik” ve “ortak sorumluluk” tartışmalarını her geçen gün daha fazla tetikliyor.

Anketin gösterdiği bu tablo, İsrail hükümetinin önündeki siyasi zorluğu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bir yanda toplumun büyük bir kısmının talep ettiği “askerlik yükümlülüğü” baskısı, diğer yanda ise Haredi partilerinin siyasi gücü ve toplumsal dinamikler bulunuyor. Toplumun yarısını kapsayan bu beklenti, İsrail’in iç siyasi ajandasındaki önceliklerin değişebileceğine işaret ediyor.