İran’dan ABD Üslerine Füze ve İHA Saldırısı Açıklaması

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’da gerilim, İran tarafından yapılan son askeri açıklamayla yeniden tırmandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu ile İran ordusu, ABD’ye ait askeri noktalar ve hava üslerine yönelik eş zamanlı saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Saldırıların füze ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

İran tarafı, hedef alınan noktaların bölgedeki birçok ülkede konuşlu ABD unsurlarını kapsadığını bildirdi. Açıklamada, operasyonun kapsamı ve vurulan üslerin tam konumlarına ilişkin ayrıntılar paylaşılmazken, saldırının “doğrudan ve planlı” bir askeri karşılık olduğu vurgulandı.

Bölgede son günlerde art arda yaşanan karşılıklı hamlelerin ardından gelen bu açıklama, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceği yönündeki kaygıları artırdı. Özellikle ABD’nin bölgedeki askeri varlığının bulunduğu ülkelerde alarm seviyesinin yükselmesi bekleniyor.

Saldırılara ilişkin ABD tarafından henüz kapsamlı bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak İran’ın duyurusu, bölgedeki üsler etrafında güvenlik önlemlerinin sıkılaştırıldığı ve hava savunma sistemlerinin daha yoğun biçimde devreye alındığı bir döneme denk geldi.

Son gelişmeyle birlikte gözler, ABD’nin vereceği karşılığa ve saldırıların sahadaki gerçek etkisine çevrildi. Bölgedeki askeri hareketliliğin önümüzdeki saatlerde daha da artması ihtimali, diplomatik kanallarda da yeni bir yoğunluğun yaşanabileceğine işaret ediyor.