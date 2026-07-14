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İran Meclisi’nde 180 Milletvekilinden ABD İle Uzlaşının Sona Erdirilmesi Çağrısı

14 Temmuz 2026 - 18:45
News ID: 1840267
İran Meclisi’nde 180 Milletvekilinden ABD İle Uzlaşının Sona Erdirilmesi Çağrısı

İran Meclisi’nde yaklaşık 180 milletvekili, yayımladıkları ortak bildiriyle ABD ile varılan uzlaşının artık geçerliliğini yitirdiğini savunarak, bu sürecin resmen sona erdiğinin ilan edilmesini istedi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran İslami Şura Meclisi’nde yaklaşık 180 milletvekili, ABD ile varılan uzlaşının sona erdirilmesi talebiyle ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride, Washington yönetimiyle yürütülen mevcut sürecin devamının İran’ın çıkarlarıyla bağdaşmadığı öne sürüldü.

Milletvekilleri, ABD’nin tutumunun uzlaşının ruhuna aykırı olduğunu savunarak, gelinen aşamada bu mutabakatın fiilen geçersiz hale geldiğini ifade etti. Ortak metinde, ilgili sürecin resmen sona erdiğinin ilan edilmesi çağrısında bulunuldu.

Söz konusu çıkış, Tahran yönetiminin ABD ile ilişkilerinde yeni bir gerilim dönemine girilebileceği yönündeki değerlendirmeleri de beraberinde getirdi. Mecliste yükselen bu talebin, önümüzdeki günlerde dış politika gündeminde geniş yankı bulması bekleniyor.

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