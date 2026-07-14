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İran Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu’nda İbrahim Azizi Yeniden Başkan Seçildi

14 Temmuz 2026 - 18:51
News ID: 1840268
İran Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu’nda İbrahim Azizi Yeniden Başkan Seçildi

İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu’nda gerçekleştirilen başkanlık seçimleri neticelendi; Şiraz Milletvekili İbrahim Azizi, yapılan oylama sonucunda güven tazeleyerek yeniden başkanlık görevine getirildi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran İslami Şura Meclisi bünyesinde faaliyet gösteren en kritik birimlerden biri olan Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu’nda yeni dönem başkanlık seçimi tamamlandı. Meclis yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, seçim sonuçları onaylandı ve Şiraz Milletvekili İbrahim Azizi, komisyonun başkanlığı görevini sürdürmek üzere yeniden yetkilendirildi.

Dış politika ve ulusal güvenlik stratejilerinin belirlenmesinde kilit rol oynayan komisyondaki bu seçim, meclis içindeki idari süreçler açısından yakından takip ediliyordu. Azizi’nin yeniden başkan seçilmesi, meclisin dış politika hattındaki sürekliliği koruma kararlılığı şeklinde yorumlandı. Seçim sonuçlarının resmiyet kazanmasıyla birlikte komisyonun önümüzdeki yasama dönemi için çalışma takvimini belirleyerek faaliyetlerine hız vermesi bekleniyor.

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