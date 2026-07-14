  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

ABD’de Aşırı Sol Terörizm Zirvesi: Marco Rubio 70’ten Fazla Ülkeyi Ağırlıyor

14 Temmuz 2026 - 18:54
News ID: 1840270
ABD’de Aşırı Sol Terörizm Zirvesi: Marco Rubio 70’ten Fazla Ülkeyi Ağırlıyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump yönetiminin “ulusötesi aşırı sol terörizmin yeniden yükselişi” olarak tanımladığı tehditlerle mücadele stratejilerini ele almak amacıyla, bu hafta Washington’da 70’ten fazla ülkeden gelen diplomatik heyetleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington, küresel güvenlik gündemini belirleyecek önemli bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Trump yönetiminin dış politika vizyonu kapsamında öne çıkan “ulusötesi aşırı sol terörizm” kavramı, dışişleri bakanlığı düzeyinde Washington’da masaya yatırılacak. Marco Rubio’nun liderliğinde gerçekleştirilecek olan toplantılarda, terörle mücadele yöntemleri ve ülkeler arası istihbarat paylaşımı gibi başlıklar öncelikli olacak.

70’ten fazla ülkenin katılımı, Washington’un bu yeni güvenlik tehdidine yönelik uluslararası bir koalisyon oluşturma girişimi olarak değerlendiriliyor. Trump yönetiminin bu alandaki yaklaşımı, özellikle ideolojik motivasyonlu tehditlere karşı daha koordineli bir küresel duruş sergilenmesi gerektiğini öngörüyor. Zirve sonunda alınacak kararların ve mutabakatların, önümüzdeki dönemde Washington’un müttefikleriyle olan güvenlik iş birliği protokollerini doğrudan şekillendirmesi bekleniyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha