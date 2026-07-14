ABD’de Aşırı Sol Terörizm Zirvesi: Marco Rubio 70’ten Fazla Ülkeyi Ağırlıyor

70’ten fazla ülkenin katılımı, Washington’un bu yeni güvenlik tehdidine yönelik uluslararası bir koalisyon oluşturma girişimi olarak değerlendiriliyor. Trump yönetiminin bu alandaki yaklaşımı, özellikle ideolojik motivasyonlu tehditlere karşı daha koordineli bir küresel duruş sergilenmesi gerektiğini öngörüyor. Zirve sonunda alınacak kararların ve mutabakatların, önümüzdeki dönemde Washington’un müttefikleriyle olan güvenlik iş birliği protokollerini doğrudan şekillendirmesi bekleniyor.