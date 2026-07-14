ABD’de Aşırı Sol Terörizm Zirvesi: Marco Rubio 70’ten Fazla Ülkeyi Ağırlıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington, küresel güvenlik gündemini belirleyecek önemli bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Trump yönetiminin dış politika vizyonu kapsamında öne çıkan “ulusötesi aşırı sol terörizm” kavramı, dışişleri bakanlığı düzeyinde Washington’da masaya yatırılacak. Marco Rubio’nun liderliğinde gerçekleştirilecek olan toplantılarda, terörle mücadele yöntemleri ve ülkeler arası istihbarat paylaşımı gibi başlıklar öncelikli olacak.
14 Temmuz 2026 - 18:54
News ID: 1840270
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump yönetiminin “ulusötesi aşırı sol terörizmin yeniden yükselişi” olarak tanımladığı tehditlerle mücadele stratejilerini ele almak amacıyla, bu hafta Washington’da 70’ten fazla ülkeden gelen diplomatik heyetleri ağırlamaya hazırlanıyor.
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