İran’dan Hürmüz Boğazı Mesajı: Stratejik Duruştan Taviz Yok

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Silahlı Kuvvetleri’nden gelen açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın bölge güvenliği açısından taşıdığı kritik öneme dikkat çekildi. Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, Tahran’ın bölgedeki askeri ve stratejik duruşunun pazarlığa kapalı olduğunu belirtti.

Ekreminiya, bölge dışı güçlerin, özellikle Amerika’nın askeri varlığının güvenliği tesis etmek yerine istikrarsızlığı derinleştirdiğini savundu. Boğazdaki seyrüseferin sürdürülebilirliğinin ancak bölge ülkelerinin kendi inisiyatifleri ve iş birliğiyle mümkün olabileceğini ifade eden Ekreminiya, İran’ın kendi sınırları ve stratejik geçiş noktaları üzerindeki egemenliğini koruma konusundaki kararlılığını yineledi. Bu çıkış, Washington yönetiminin bölgedeki askeri faaliyetlerine karşı Tahran’ın net bir sınır çizme hamlesi olarak değerlendiriliyor.