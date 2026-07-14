The Mirror: Trump Yönetiminin “Soytarı Diplomasisi” ABD’yi Diplomatik Yalnızlığa Sürüklüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- The Mirror, Trump yönetiminin İran’a karşı uyguladığı baskı temelli dış politika tercihlerini mercek altına alan kapsamlı bir değerlendirme yayımladı. Analizde, Washington’ın diplomasi kanallarını işletmek yerine sadece güç kullanımını esas alan tavrının, ABD’nin uluslararası arenadaki konumunu zayıflattığı belirtildi.

Gazete, bu tek taraflı ve dayatmacı yaklaşımın ABD’yi müttefiklerinden uzaklaştırarak diplomatik bir yalnızlığa mahkûm ettiğine dikkat çekti. Özellikle “soytarı diplomasisi” ifadesiyle eleştirilen bu süreçte, İran’ın uygulanan baskı taktiklerine boyun eğmeyeceğinin altı çizildi.

Washington yönetiminin, güç kullanarak Tahran’a kendi iradesini kabul ettirme çabasının başarısızlığa mahkûm olduğu ifade edilen değerlendirmede, bu politikanın bölgedeki tansiyonu artırmaktan öteye geçmediği ve ABD’nin küresel etkisini kısıtladığı vurgulandı.