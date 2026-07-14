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The Mirror: Trump Yönetiminin “Soytarı Diplomasisi” ABD’yi Diplomatik Yalnızlığa Sürüklüyor

14 Temmuz 2026 - 19:08
News ID: 1840275
The Mirror: Trump Yönetiminin “Soytarı Diplomasisi” ABD’yi Diplomatik Yalnızlığa Sürüklüyor

The Mirror gazetesi, Trump yönetiminin baskı ve güç odaklı dış politikasının ABD’yi diplomatik bir yalnızlığa sürüklediğini öne sürdü. Gazete, “soytarı diplomasisi” olarak tanımladığı bu yaklaşımın, İran’a karşı hedeflenen sonuçları elde etmede yetersiz kalacağını ve stratejik bir hata olduğunu savundu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- The Mirror, Trump yönetiminin İran’a karşı uyguladığı baskı temelli dış politika tercihlerini mercek altına alan kapsamlı bir değerlendirme yayımladı. Analizde, Washington’ın diplomasi kanallarını işletmek yerine sadece güç kullanımını esas alan tavrının, ABD’nin uluslararası arenadaki konumunu zayıflattığı belirtildi.

Gazete, bu tek taraflı ve dayatmacı yaklaşımın ABD’yi müttefiklerinden uzaklaştırarak diplomatik bir yalnızlığa mahkûm ettiğine dikkat çekti. Özellikle “soytarı diplomasisi” ifadesiyle eleştirilen bu süreçte, İran’ın uygulanan baskı taktiklerine boyun eğmeyeceğinin altı çizildi.

Washington yönetiminin, güç kullanarak Tahran’a kendi iradesini kabul ettirme çabasının başarısızlığa mahkûm olduğu ifade edilen değerlendirmede, bu politikanın bölgedeki tansiyonu artırmaktan öteye geçmediği ve ABD’nin küresel etkisini kısıtladığı vurgulandı.

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