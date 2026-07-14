Bahreyn Yargısından Tartışmalı Karar: Casusluk İddiasıyla Üç Kişiye Müebbet Hapis

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Manama yönetiminin yargı mekanizmasını kullanarak aldığı bu karar, bölgedeki siyasi atmosferi yeniden hareketlendirdi. Mahkeme, haklarında “İran adına casusluk yapma” suçlaması bulunan üç sanık için en ağır cezayı hükmetti.
14 Temmuz 2026 - 19:13
News ID: 1840278
Bahreyn mahkemesi, İran adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle üç kişiyi müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bu karar, krallığın İran ile başlayan gerilim sürecinden beri Şii nüfusa ve muhalif kesimlere yönelik yürüttüğü baskı politikalarının yeni bir halkası olarak görülüyor.
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