Bahreyn Yargısından Tartışmalı Karar: Casusluk İddiasıyla Üç Kişiye Müebbet Hapis

Kararın zamanlaması dikkat çekiyor. Bahreyn’in İran ile yaşadığı gerilimin tırmandığı bu süreçte, söz konusu yargılamanın sadece bir suç isnadından ibaret olmadığı değerlendiriliyor. Krallık yönetimi, ülkedeki Şii nüfusa ve hükümet karşıtı muhalif gruplara karşı yürüttüğü geniş çaplı baskı politikasını, “güvenlik” gerekçesiyle meşrulaştırma çabasını sürdürüyor.

İnsan hakları gözlemcileri, benzer davaların muhalif sesleri bastırmak için sistematik bir araç olarak kullanıldığına işaret ediyor. Bu son gelişme ile Manama’nın hem iç siyasetteki muhalefeti sindirme hem de dış politikadaki İran karşıtı duruşunu yargı eliyle tahkim etme stratejisini devam ettirdiği görülüyor.