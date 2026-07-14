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Bahreyn Yargısından Tartışmalı Karar: Casusluk İddiasıyla Üç Kişiye Müebbet Hapis

14 Temmuz 2026 - 19:13
News ID: 1840278
Bahreyn Yargısından Tartışmalı Karar: Casusluk İddiasıyla Üç Kişiye Müebbet Hapis

Bahreyn mahkemesi, İran adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle üç kişiyi müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bu karar, krallığın İran ile başlayan gerilim sürecinden beri Şii nüfusa ve muhalif kesimlere yönelik yürüttüğü baskı politikalarının yeni bir halkası olarak görülüyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Manama yönetiminin yargı mekanizmasını kullanarak aldığı bu karar, bölgedeki siyasi atmosferi yeniden hareketlendirdi. Mahkeme, haklarında “İran adına casusluk yapma” suçlaması bulunan üç sanık için en ağır cezayı hükmetti.

Kararın zamanlaması dikkat çekiyor. Bahreyn’in İran ile yaşadığı gerilimin tırmandığı bu süreçte, söz konusu yargılamanın sadece bir suç isnadından ibaret olmadığı değerlendiriliyor. Krallık yönetimi, ülkedeki Şii nüfusa ve hükümet karşıtı muhalif gruplara karşı yürüttüğü geniş çaplı baskı politikasını, “güvenlik” gerekçesiyle meşrulaştırma çabasını sürdürüyor.

İnsan hakları gözlemcileri, benzer davaların muhalif sesleri bastırmak için sistematik bir araç olarak kullanıldığına işaret ediyor. Bu son gelişme ile Manama’nın hem iç siyasetteki muhalefeti sindirme hem de dış politikadaki İran karşıtı duruşunu yargı eliyle tahkim etme stratejisini devam ettirdiği görülüyor.

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