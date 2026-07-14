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Irak Başbakanı Zeydi’nin Washington Ziyareti: ABD’nin Etkisini Artırma Çabalarının Gölgesinde

14 Temmuz 2026 - 19:15
News ID: 1840280
Irak Başbakanı Zeydi’nin Washington Ziyareti: ABD’nin Etkisini Artırma Çabalarının Gölgesinde

Uluslararası ilişkiler uzmanı el-Esad, Irak Başbakanı Zeydi’nin Washington’a gerçekleştirdiği kritik ziyareti değerlendirerek, sürecin ABD’nin Irak üzerindeki nüfuzunu artırma stratejilerinin gölgesinde kaldığına dikkat çekti.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak Başbakanı Zeydi’nin Washington’a yaptığı ziyaret, bölgesel diplomaside geniş yankı bulmaya devam ediyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı el-Esad, söz konusu ziyaretin içeriğinden ziyade, perde arkasında yürütülen stratejik pazarlıklara vurgu yaptı. El-Esad’a göre, görüşmelerin merkezinde Washington’ın Irak üzerindeki ekonomik ve askeri etkisini yeniden tahkim etme çabası yer alıyor.

Analizde, ABD yönetiminin Irak’ı kendi jeopolitik çıkarları doğrultusunda konumlandırmak istediği ve Zeydi’nin ziyaretinin bu ajanda kapsamında “kritik bir eşik” olarak görüldüğü belirtildi. El-Esad, bu durumun Irak’ın egemenlik alanını daraltma riski taşıdığını savunurken, Bağdat yönetiminin büyük güçler arasındaki denge siyasetini sürdürmesinin giderek zorlaştığını ifade etti.

Gözlemciler, Washington’daki görüşmelerin sonucunun, Irak’ın önümüzdeki dönemde bölge politikalarındaki duruşunu doğrudan şekillendireceği görüşünde birleşiyor. El-Esad, ziyaretin sonuçlarının sadece ikili ilişkileri değil, Irak’ın bölgesel aktörlerle olan iletişimini de derinden etkileyebileceği uyarısında bulundu.

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