Yemen’de Diplomatik Nabız Yüksek: STC ve Ensarullah Arasında Mesaj Trafiği

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Güney Geçiş Konseyi, özellikle kara kuvvetleri kanadından yaptığı açıklamada, kendilerini “Husiler” olarak tanımladığı Ensarullah güçleriyle doğrudan bir askeri çatışmaya girmeyeceği yönündeki stratejik tercihini yineledi. Bu açıklama, STC’nin mevcut siyasi ve askeri denklemde Ensarullah’a karşı doğrudan bir cephe hattı oluşturmaktan kaçındığını gösteriyor.

Yemen genelindeki çatışmaların devam ettiği ve ittifakların sürekli değiştiği bir ortamda, STC’nin bu çıkışı sahadaki fiili durumu korumaya yönelik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Analistlere göre bu mesaj trafiği, tarafların birbirine karşı açık bir cephe açmak yerine, bölgesel hakimiyetlerini korumaya ve olası bir doğrudan sürtünmeden kaçınmaya odaklandıklarını işaret ediyor.

Bu durum, Yemen’deki tarafların genel çatışma dinamikleri içerisinde kendilerini nasıl konumlandırdıklarını ve stratejik önceliklerini nasıl belirlediklerini ortaya koyan önemli bir gösterge olarak takip ediliyor.