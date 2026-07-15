Fadlallah’tan Sert Çıkış: ‘Diplomasi Tarihinin En Kötü Metni’

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan siyasetinde tansiyon, gündemdeki yeni anlaşma taslağı ile yükseldi. Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen ve ülkenin güneyindeki siyasi dengelerde etkili bir isim olan Milletvekili Hasan Fadlallah, hükümetin ABD desteğiyle masaya getirdiği anlaşma metnine yönelik sert eleştirilerini yineledi.

‘Direnişi Zayıflatma Girişimi’

Fadlallah, başkent Beyrut’ta düzenlediği basın toplantısında, hükümetin izlediği politikaların “direnişi zayıflatmaya odaklı” olduğunu ileri sürdü. Mevcut yönetim kadrosunun, bölgesel güç dengelerinde ülkenin bağımsız duruşunu korumak yerine, dış baskılara boyun eğen bir tavır sergilediğini belirten Fadlallah, tartışmalı anlaşma metnine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Karşımızdaki metin, diplomatik tarihimizin gördüğü en kötü metinlerden biridir. Bu, bir anlaşma değil, olsa olsa yabancı güçlere sunulan siyasi bir hediyedir. Ülkenin kaderini belirleyecek bir düzenlemede, ulusal onur ve egemenlik ilkeleri göz ardı edilmiştir.”

Siyasi Kriz ve ‘Hediye’ Vurgusu

Milletvekili Fadlallah, anlaşmanın içeriğinin direniş gruplarının sahadaki hareket alanını kısıtlamayı ve bölgesel baskıyı artırmayı hedeflediğini iddia etti. Hükümetin “diplomatik çözüm” adı altında sunduğu taslağın, aslında direnişi tasfiye etmeyi amaçlayan bir projenin parçası olduğunu savunan Fadlallah, bu yaklaşımın Lübnan’ın iç huzuru için de büyük bir risk taşıdığını vurguladı.

Fadlallah’ın bu çıkışı, hükümetin dış politika hamlelerine karşı direniş kanadından gelen en net muhalefet mesajlarından biri olarak kaydedildi. Analizler, bu söylemin, Lübnan’da zaten kırılgan olan siyasi zeminde yeni bir gerginlik döneminin kapısını aralayabileceğine işaret ediyor.

Hükümet kanadından ise Fadlallah’ın iddialarına henüz resmi bir yanıt gelmedi. Ancak başkentteki siyasi çevreler, bu açıklamanın meclis görüşmelerinde sert bir tartışma dalgasına neden olacağını tahmin ediyor.