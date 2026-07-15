ABD’nin Deniz Ablukası Kararı Sonrası Hürmüz’de Hareketlilik: Gemi Trafiğinde Kısa Süreli Artış

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington’ın bölgedeki deniz ablukasını tekrar devreye sokma hamlesi, küresel enerji tedarik zincirinin en kritik noktası olan Hürmüz Boğazı’nda operasyonel hareketliliği artırdı. Denizcilik verileri, ablukanın uygulanmasına ilişkin ilk bildirimlerin ardından boğazdan geçiş yapan gemi trafiğinde ani bir artış yaşandığını ortaya koyuyor.

Uzmanlar, gemi trafiğindeki bu kısa süreli yoğunluğu, lojistik firmalarının ve petrol taşıyıcılarının, ablukanın tam kapasiteyle uygulanmaya başlamasından önce transit geçişlerini tamamlama ve stoklarını güvenli bölgelere ulaştırma gayreti olarak değerlendiriyor. Ablukanın getireceği kısıtlamalara takılmak istemeyen operatörlerin, boğazdaki mevcut güvenlik boşluğunu veya geçiş imkanını “son fırsat” olarak kullandığı belirtiliyor.

Dünya petrol ticaretinin önemli bir kısmının gerçekleştiği Hürmüz Boğazı’ndaki bu hareketlilik, küresel piyasalarda dikkatle izleniyor. Ancak uzmanlar, bu geçici trafiğin yerini kısa süre içerisinde lojistik bir yavaşlamaya bırakabileceğine dikkat çekiyor. ABD’nin ablukayı sıkılaştırmasıyla birlikte gemi sigorta maliyetlerinin artması ve rota değişikliklerinin zorunlu hale gelmesi bekleniyor.

Bölgesel askeri varlığın artması ve deniz trafiğine yönelik denetimlerin yoğunlaşması, önümüzdeki günlerde boğaz üzerindeki lojistik baskıyı daha da belirginleştirecek. Tarafların ablukaya karşı alacağı karşı hamleler ise bölgedeki deniz ticaretinin rotasını ve güvenliğini belirleyecek temel unsur olmaya devam ediyor.