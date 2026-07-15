İran Savaşı’nda Mühimmat Krizi: Trump’ın Katılacağı Savunma Zirvesi’nde ‘Stok’ Alarmı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD savunma bürokrasisi, İran ile yürütülen askeri operasyonların yarattığı envanter erimesiyle karşı karşıya. Çatışmaların yoğunluğu, Pentagon’un mevcut mühimmat üretim kapasitesinin çok üzerinde bir tüketim oranını beraberinde getirirken, bu durum Başkan Trump’ın önümüzdeki günlerde katılacağı üst düzey savunma zirvesinde masaya yatırılacak en acil sorunlardan biri olarak öne çıkıyor.

‘Stok’ Alarmı ve Üretim Kapasitesi

Savunma kaynaklarına göre, özellikle güdümlü füzeler ve hava savunma sistemlerinde kullanılan hassas mühimmat stoklarındaki azalma, ordu planlamacıları için stratejik bir zafiyet riski oluşturuyor. İran’la devam eden çatışma süreci, ordunun uzun vadeli yedek planlarını tüketirken, savunma sanayii şirketlerinin üretim hatlarını artan talebe göre revize etmekte zorlandığı belirtiliyor.

Zirvede Trump’ın, savunma sanayii liderleriyle bir araya gelerek üretim hızının artırılmasına yönelik somut adımlar atması bekleniyor. Ancak endüstri temsilcileri, tedarik zincirindeki hammadde kısıtları ve kalifiye iş gücü eksikliğinin, üretimi kısa vadede istenilen seviyeye çıkarmayı güçleştirdiğine dikkat çekiyor.

Stratejik Bir İkilem: Hazırlık mı, Operasyon mu?

Savunma çevreleri, mühimmat açığının yalnızca İran operasyonlarıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda ABD’nin küresel ölçekteki caydırıcılık kapasitesini de olumsuz etkilediğini vurguluyor. Kongre’deki bütçe tartışmalarında da yankı bulan bu tablo, Trump yönetimini zor bir tercihle karşı karşıya bırakıyor: Bir yandan İran’a yönelik askeri baskıyı sürdürmek, diğer yandan ABD’nin küresel çapta diğer potansiyel kriz bölgeleri için ihtiyaç duyduğu stratejik rezervlerini korumak.

Zirvenin bir diğer önemli gündemi ise mühimmat tedarikindeki finansal yükün nasıl paylaşılacağı konusu. Başkan Trump’ın, mühimmat üretimini desteklemek için savunma bütçesinde ek kaynak arayışına girmesi veya sanayi teşvik paketlerini devreye alması bekleniyor. Ancak bu hamleler, Washington’daki bütçe disiplini tartışmalarını yeniden alevlendirebilir.

Savunma zirvesinden çıkacak kararlar, ABD’nin İran dosyasındaki askeri stratejisinin geleceği açısından belirleyici olacak. Uzmanlar, mühimmat açığının giderilememesinin, Washington’ın sahadaki hareket alanını kısıtlayabileceği ve çatışmanın süresi konusunda yönetimin elini zayıflatabileceği uyarısında bulunuyor.