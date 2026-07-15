Video / İsrail, Güney Lübnan’daki Yerleşim Alanlarını Fosfor Bombalarıyla Vurdu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail ordusunun Güney Lübnan’da Barashit ve Beyt Yahun kasabaları arasındaki sivil yerleşim alanlarını hedef aldığı belirtildi. Saldırılarda topçu atışlarının yanı sıra yasaklı fosfor mühimmatı kullanıldığı öne sürüldü. Bölgedeki saldırılar, sivillerin güvenliğine yönelik endişeleri yeniden artırdı.
15 Temmuz 2026 - 18:48
News ID: 1840706
İsrail ordusunun, Güney Lübnan’da Barashit ile Beyt Yahun arasındaki yerleşim bölgelerine topçu atışları ve uluslararası alanda yasaklı fosfor mühimmatıyla saldırı düzenlediği bildirildi.
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