ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarında 30 sivil şehit oldu, 230 kişi yaralandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin ülkenin güneyine yönelik son günlerde düzenlediği saldırılara ilişkin resmî bilançoyu paylaştı. Muhacerani’nin aktardığına göre, saldırılarda 30’dan fazla sivil şehit olurken, 230 kişi yaralandı.

Sözcü, “Son günlerde ABD’nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda 30’dan fazla sivil hayatını kaybetti. Hükümet olarak acılı ailelerin yanındayız” ifadelerini kullandı. Açıklamada, ABD saldırılarının hedefi olan güney bölgelerinin İran’ın “kalbi ve can damarı” olduğu vurgulandı.

ABD’nin iddiası ile saha gerçeği arasındaki uçurum

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırıların başlangıcında yaptığı açıklamalarda, operasyonların “Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanılan İran kabiliyetlerini zayıflatmak” amacıyla gerçekleştirildiğini öne sürmüş ve hedeflerin “askerî noktalar” olduğunu iddia etmişti. Ancak İran Hükümet Sözcüsü’nün açıkladığı bilanço, ABD’nin bu iddialarını doğrudan yalanlamış durumda.

30’dan fazla sivil ölümü ve 230 yaralı, saldırıların ne kadar “hedefli” ve “askerî” olduğunu sorgulatırken, ABD’nin uluslararası kamuoyuna sunduğu “hassas operasyon” söyleminin gerçeklikle hiçbir ilgisi olmadığını gözler önüne seriyor.

Sivil kayıplar ve uluslararası hukuk: Savaş suçu boyutu

Cenevre Sözleşmeleri’nin 1977 tarihli Ek Protokolü’ne göre, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırılar açıkça yasaklanmıştır. Özellikle “orantısızlık ilkesi” gereği, askerî hedef ile beklenen sivil kayıp arasındaki makul dengenin gözetilmemesi, savaş suçu olarak tanımlanmaktadır.

ABD’nin İran’ın güneyindeki saldırılarında ortaya çıkan 30’dan fazla sivil ölümü ve 230 yaralı tablosu, bu orantısızlığın çok ötesinde bir duruma işaret etmektedir. Dahası, daha önceki saldırılarda sivil su tesisleri, buğday ambarları ve içme suyu fabrikalarının da hedef alındığı düşünüldüğünde, ABD’nin sadece “orantısız” değil, aynı zamanda sivillerin yaşam alanlarını kasıtlı olarak hedef alan bir strateji izlediği anlaşılmaktadır.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICC) Roma Statüsü’nün 8. maddesi, sivil nüfusa yönelik kasıtlı saldırıları, savaş suçları kapsamında değerlendirmektedir. ABD’nin İran’daki eylemleri, bu çerçevede açık bir hukuk ihlali olarak kayıtlara geçmektedir.

ABD’li yetkililer, geçmişte ve bugün defalarca “sivilleri hedef almadıklarını”, “operasyonların hassas ve ölçülü olduğunu” savundu. Ancak İran Hükümet Sözcüsü’nün açıkladığı bilanço, bu savunmayı tamamen geçersiz kılıyor. Eğer saldırılar “hedefli” olsaydı, 30’dan fazla sivil ölümü ve 230 yaralı nasıl açıklanabilir?

Bu çelişki, ABD’nin “insani müdahale” ve “sivilleri koruma” söylemleriyle fiiliyatı arasındaki uçurumu bir kez daha ifşa etmektedir. Washington yönetimi, Afganistan, Irak, Suriye ve şimdi de İran’da aynı senaryoyu tekrarlamaktadır: “Önce hedef askerîdir” denir, ardından sivil bilançolar ortaya dökülür. Bu kalıp, ABD’nin savaş suçlarındaki ısrarının ve uluslararası hukuku hiçe sayan tutumunun açık bir kanıtıdır.

Muhacerani’nin, “Saldırıların hedefindeki güney bölgeleri İran’ın kalbi ve can damarıdır” vurgusu, yalnızca coğrafi değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve stratejik bir anlam taşımaktadır. Güney bölgeleri, İran’ın enerji altyapısının, limanlarının ve uluslararası ticaret kapılarının bulunduğu hayati bir coğrafyadır. ABD’nin bu bölgeyi hedef alması, İran’ın egemenlik haklarına ve ulusal güvenliğine açık bir saldırıdır.

Muhacerani’nin hükümetin acılı ailelerin yanında olduğunu belirtmesi, İran yönetiminin bu saldırılara karşı hem içeride toplumsal dayanışmayı pekiştirme hem de uluslararası kamuoyunda haklı bir duruş sergileme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İran’ın, sivil kayıplara rağmen direnişi sürdürme kararlılığı ve ABD saldırılarına misilleme operasyonlarıyla yanıt vermesi, bölgede güç dengesini koruma ve caydırıcılığını artırma yönündeki iradesini ortaya koymaktadır.

Sivil bilançonun açıklanmasıyla birlikte, uluslararası toplumun ABD’nin bu saldırılarına karşı sessiz kalması, çifte standart politikaların bir başka örneği olarak eleştiriliyor. İran’ın, BM Güvenlik Konseyi’ne ve uluslararası insan hakları mekanizmalarına yaptığı başvuruların yanıtsız kaldığı hatırlatılırken, ABD’nin bölgedeki saldırganlığının ancak Direniş Ekseni’nin kararlı duruşuyla sınırlanabileceği ifade ediliyor.