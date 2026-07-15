Yemen’den uluslararası havayollarına “Suudi hava sahasını kullanmayın” uyarısı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen silahlı kuvvetleri, resmî savaş medyası üzerinden yaptığı açıklamayla, tüm uluslararası havayolu şirketlerine Suudi hava sahasını kullanmama yönünde sert bir uyarıda bulundu. Açıklamada, bu uyarının “Sana Uluslararası Havalimanı’na yönelik abluka kaldırılana kadar” geçerli olduğu vurgulandı.

Ensarullah güçleri, bu hamleyle “havalimanına karşı havalimanı, ablukaya karşı abluka” denklemini devreye soktu. Açıklamada, Sana Havalimanı’nın yıllardır kapalı tutulmasının “20 milyon sivilin hayatını etkileyen bir insanlık suçu” olduğu ifade edildi ve savaş durumunda saldırıların Suudi havalimanlarına yayılacağı tehdidi yinelendi.

Abha Havalimanı vuruldu: “İlk mesaj”

Yemen silahlı kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’ın derinliklerindeki Abha Uluslararası Havalimanı’na balistik füzeler ve İHA’larla saldırı düzenlendiğini duyurdu. Seri, operasyonun “tüm hedeflerine başarıyla ulaştığını” ve Sana Havalimanı’na yapılan saldırının “ilk cevabı” olduğunu belirtti. Ayrıca, Yemen havalimanlarına yönelik abluka devam ettiği sürece “yanıt sürecinin genişletileceği” uyarısında bulundu.

Suudi koalisyonunun Sana Havalimanı’na saldırısı

Geçtiğimiz Pazartesi günü Suudi koalisyonuna ait savaş uçakları, Sana Uluslararası Havalimanı’na birden fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılar sonucunda havalimanının pistleri kullanılamaz hale gelirken, uçuş trafiği tamamen durdu. Saldırının, İran’ın Mahan Air havayolu şirketine ait ve İran’da şehit olan İmam Hamaney’in cenaze törenine katılan Yemenli bir heyeti taşıyan yolcu uçağının inişini engellemek amacıyla gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Uluslararası gözlemciler, bu saldırının asıl hedefinin Suudi-Amerikan ablukasının çöküşünü tescillemek olduğunu, Yemen’in uluslararası bağlantılarının yeniden kurulmasını engellemeye çalıştıklarını ifade ediyor.

2016’dan beri süren insani abluka

Suudi koalisyonu, 9 Ağustos 2016’dan bu yana Yemen hava sahasına tamamen uçuş yasağı uyguluyor. Bu yasak, Sana Havalimanı’nın ticari uçuşlara tamamen kapatılmasına yol açtı. Oysa Sana Havalimanı, ülkenin ana hava kapısı konumunda ve yaklaşık 20 milyon Yemenliye hizmet veriyor. Bu abluka, tıbbi malzeme, gıda ve insani yardımların girişini fiilen engellerken, milyonlarca sivilin yaşamını doğrudan tehdit ediyor.

Uluslararası hukuk açısından değerlendirme

Sana Havalimanı’na yönelik saldırı ve hava sahasının tamamen kapatılması, uluslararası hukuka göre açık bir savaş suçu niteliğindedir. Cenevre Sözleşmeleri’nin Ek Protokolü’ne göre, sivillerin hayatta kalması için gerekli olan altyapının (havaalanları, hastaneler, gıda depoları) hedef alınması yasaktır. Suudi koalisyonunun 20 milyon sivili hava bağlantısından mahrum bırakması, uluslararası insancıl hukukun “orantılılık” ve “ayrım” ilkelerini açıkça ihlal etmektedir.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICC) Roma Statüsü’nün 8. maddesi, sivil nüfusa yönelik kasıtlı saldırıları savaş suçu olarak tanımlamaktadır. Suudi koalisyonunun Sana Havalimanı’nı hedef alması ve yıllardır sivil uçuşları engellemesi, bu kapsamda değerlendirilmesi gereken bir insanlık suçudur.

Suudi-ABD koalisyonunun çelişkili söylemleri

Suudi yönetimi, uluslararası platformlarda “Yemen’de insani krizi hafifletme” ve “ateşkes” çağrıları yaparken, fiiliyatta sivil havalimanlarını hedef alarak ablukayı sıkılaştırmaktadır. Bu ikiyüzlü tutum, Riyad’ın “insani müdahale” söylemi ile sahadaki “sivil katliamı” politikası arasındaki uçurumu gözler önüne sermektedir. ABD’nin bu saldırılara verdiği lojistik ve istihbarat desteği ise Washington’un da bu savaş suçlarının ortağı olduğunu ortaya koymaktadır.

Direniş Ekseni’nin stratejik kazanımları

Yemen’in “göze göz” denklemini devreye sokması, Direniş Ekseni’nin bölgedeki stratejik derinliğini ve caydırıcılığını bir kez daha kanıtlıyor. Suudi koalisyonunun Sana’ya yönelik saldırılarına Abha’yı vurarak yanıt verilmesi, Yemen’in sadece savunma değil, aktif misilleme kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor.

Ayrıca Ensarullah’ın uluslararası havayollarına yaptığı çağrı, Yemen’in uluslararası alanda meşru direnişini ve ablukayı kırma kararlılığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu hamlenin Suudi Arabistan’ı ekonomik ve siyasi olarak zorlayacağını, zira hava sahasının güvensiz ilan edilmesinin uluslararası ticareti ve Suudi’nin bölgesel bağlantılarını doğrudan etkileyeceğini belirtiyor.

20 milyon sivilin sesi: Uluslararası topluma çağrı

Yemen’deki insani krizin en büyük mağdurları olan 20 milyon sivil, uluslararası toplumun sessizliğine maruz kalıyor. Birleşmiş Milletler’in defalarca “dünyanın en büyük insani felaketi” olarak nitelendirdiği Yemen’de, Suudi koalisyonunun ablukası ve hava saldırıları, milyonlarca çocuğu, hastayı ve yaşlıyı temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıyor.

Ensarullah’ın “ablukaya karşı abluka” stratejisi, bu insanlık dramına karşı meşru bir direniş olarak değerlendirilirken, uluslararası topluma da Suudi-ABD koalisyonuna yönelik somut yaptırımlar uygulama çağrısı yapılıyor.