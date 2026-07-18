Hürmüz'den izinsiz geçiş yapan bir gemiye operasyon düzenlendi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İranlı bir askeri kaynak tarafından yapılan açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı'nda seyir halindeki Tayland bayraklı bir ticari gemi, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından hedef alındı.

Kaynak, geminin daha önce yapılan uyarılara ve izin alma gerekliliğine rağmen boğazdan geçiş girişiminde bulunduğunu belirtti. Açıklamada, geminin "yasadışı geçiş" yaptığı ifade edildi.

"İZİNSİZ GEÇİŞE MÜDAHALE"

Devrim Muhafızları yetkilileri, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin kendi kontrol mekanizmalarına tabi olduğunu vurgularken, bu tür müdahalelerin bölgedeki güvenlik protokollerinin bir parçası olduğunu savundu. Kaynak, "Uyarılara rağmen geçiş girişiminde bulunan gemilere yönelik gerekli önlemler alınır" ifadesini kullandı. Olayla ilgili detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağı aktarıldı.

Bu olay, ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmandığı ve Hürmüz Boğazı'nda enerji sevkiyatının sınırlandığı bir döneme denk geliyor. İran, daha önce de boğaz üzerindeki kontrolünü vurgulamış ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığını eleştirmişti. Tayland bayraklı geminin hedef alınması, uluslararası deniz ticaretinde endişelere yol açarken, bölge ülkeleri ve uluslararası toplumdan konuya ilişkin açıklamalar bekleniyor. Analistler, bu tür olayların, Hürmüz'deki geçiş kurallarının yeniden sorgulanmasına neden olabileceğini belirtiyor.