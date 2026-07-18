İran’ın Füze ve İHA Saldırıları Yedinci Güne Ulaştı: Ürdün’deki Üsler Yeniden Hedefte

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’ın bölgedeki askeri unsurlara yönelik saldırı dalgası yedinci gününde de hız kesmedi. Özellikle Ürdün’deki üslerin hedef alındığı yoğun füze ve insansız hava aracı saldırıları, bölgedeki güvenlik denkleminde yeni bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor.

Saldırıların sürmesi, Orta Doğu’daki tansiyonun kısa vadede düşmeyeceğine işaret ederken, bölge ülkelerinin hava savunma sistemlerini ve askeri hazırlık seviyelerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Özellikle ABD bağlantılı üslerin bulunduğu alanlarda alarm düzeyinin yükseldiği bildiriliyor.

İran cephesinden gelen açıklamalar, saldırıların devam edeceği yönündeki mesajları güçlendirirken, karşı tarafta ise olası bir genişleme riskine karşı diplomatik ve askeri seçenekler masada tutuluyor. Bölgedeki gelişmeler, çatışmanın yalnızca iki ülke arasındaki gerilim olmaktan çıkıp daha geniş bir güvenlik krizine dönüşebileceği endişesini artırıyor.