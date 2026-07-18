Demokrat Parti’de ‘İsrail Yardımı’ Çatlağı Büyüyor: Ön Seçimler Partiyi İkiye Bölüyor

Özellikle ön seçimlerde dikkat çeken bir trend, İsrail’in askeri operasyonlarına ve hükümetin politikalarına karşı açıkça muhalif duran adayların yükselişi oldu. Bu adaylar, parti tabanındaki genç ve ilerici seçmenlerin desteğini arkasına alarak, eski düzeni temsil eden kıdemli siyasetçilere karşı daha cesur bir retorik kullanıyor. Bu durum, partinin gelecek seçimlerdeki stratejisini ve seçmen kitlesine verdiği mesajın bütünlüğünü doğrudan tehdit ediyor.

Kongre koridorlarında yankılanan “askeri yardım” tartışmaları, partinin ikiye bölünmüş fotoğrafını netleştiriyor. Bir tarafta İsrail ile olan stratejik bağın korunması gerektiğini savunan geleneksel isimler yer alırken, diğer tarafta yardımların insan hakları ve uluslararası hukuk ekseninde koşullandırılmasını talep eden güçlü bir muhalefet bloğu yükseliyor. Bu fikir ayrılığı, yalnızca dış politika meselesi değil, partinin ideolojik yönünü belirleyecek bir “ruh savaşı” olarak görülüyor.

Siyasi gözlemciler, Demokrat Parti’nin bu bölünmüş görüntüsünün yaklaşan genel seçimlerdeki oy dağılımı üzerinde doğrudan belirleyici olabileceği konusunda hemfikir. Adayların İsrail karşıtı söylemlerini bir kampanya kozuna dönüştürmesi, partinin geleneksel bağışçı tabanını rahatsız ederken, parti tabanındaki enerji seviyesini de değiştiriyor. Demokrat liderliğin, bu iki kesimi bir arada tutmak için yürüttüğü dengeleme siyasetinin ise giderek daha zorlu bir hal aldığı gözlemleniyor.

Parti içindeki bu derinleşen fay hattı, İsrail’e yönelik sadece bir dış politika tercihi değil; aynı zamanda partinin kendi kimliğini, seçmenine neyi vaat edeceğini ve uluslararası krizlere nasıl tepki vereceğini sorguladığı kritik bir yol ayrımına işaret ediyor.