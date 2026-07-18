Irak ile ABD arasında 48 anlaşma imzalandı: Irak halkından işgalci güçle ortaklığa büyük tepki

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Ali el-Zeydi'nin öncülüğünde, Irak'ın kamu ve özel sektör temsilcileri ile ABD'li şirketler arasında 48 ayrı işbirliği belgesinin imzalandığı bildirildi. İmzalanan belgeler arasında mutabakat zaptları, işbirliği protokolleri ve ortaklık anlaşmalarının yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu adımın iki ülke arasındaki ekonomik ve mali işbirliğine yönelik net bir yol haritası oluşturduğu ve ilişkileri, iki tarafın çıkarlarına hizmet eden ileri düzeyde bir karşılıklı etkileşim seviyesine taşıyacağı ifade edildi. Başbakan Zeydi'nin 23 Temmuz 2026'da Beyaz Saray'da Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından imzaların atıldığı belirtildi.

Enerji Devi Şirketler ve Stratejik Boru Hattı Projesi Öne Çıkıyor

İmzalanan anlaşmalar kapsamında, Irak Petrol ve Elektrik Bakanlıkları ile bağlı kuruluşlarının, ABD merkezli enerji devleriyle doğrudan işbirliğine gideceği açıklandı. Anlaşma imzalanan şirketler arasında Exxon Mobil, KBR, GE Vernova, Shell ve Halliburton gibi küresel enerji ve teknoloji firmalarının bulunduğu belirtildi.

Açıklamaya göre imzalanan belgeler arasında dikkat çeken bir diğer kalem ise, Irak'tan Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Baniyas Limanı'na uzanan petrol boru hattının inşasına ilişkin mutabakat zaptı oldu. Bu projenin, Irak'ın petrol ihracat kapasitesini artırmayı ve bölgesel enerji koridorlarında yeni bir rota oluşturmayı hedeflediği ifade edildi.

Ayrıca, Starlink uydu internet hizmetleri ile Irak Medya ve İletişim Komisyonu arasında işbirliği anlaşması imzalanırken; gıda devi PepsiCo, teknoloji firması Keylight, tarım alanında Frito Lay ve enerji mühendisliği dernekleriyle de ayrı protokoller imzalandığı kaydedildi. İlaç tedariki ve üretimi ile eğitim alanlarında da özel sektör ortaklıklarına yönelik anlaşmaların yapıldığı belirtildi.

Zeydi'den "Askeri Varlığın Yerini Ekonomi Alacak" Açıklaması

Başbakan Ali el-Zeydi, Beyaz Saray'daki görüşmesinin ardından yaptığı değerlendirmede, Washington ziyaretinin temel amacının Irak ile ABD arasında ekonomik işbirliği tesis etmek olduğunu ifade etti. Zeydi, "DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon çerçevesinde ABD askeri varlığının Irak'ta sona ermesinin ardından, Amerikan şirketleri aracılığıyla ekonomik bir varlık dönemine tanık olacağız. Bu ilişkiler askeri değil, ekonominin alanlarını destekleyen toplumsal ilişkilerdir" görüşünü savundu.

Ancak bu açıklamalar, bölgesel analistler tarafından Washington'un, Irak topraklarındaki doğrudan askeri gücünü kaybetmesinin ardından ekonomik nüfuz ve borçlanma araçlarıyla Bağdat üzerindeki etkisini sürdürme çabası olarak yorumlandı. Uzmanlar, 48 ayrı anlaşmanın, ABD'nin enerji, teknoloji ve gıda gibi hayati sektörlerde Irak'ı kendine bağımlı hale getirme stratejisinin bir uzantısı olduğu değerlendirmesinde bulunuyor. Geçmişte Irak'ın yeniden imarı için vaat edilen fonların yeterince sağlanmamış olması ve ABD şirketlerinin imtiyazlı konumu, bu anlaşmaların iki taraf arasında eşit bir ortaklıktan çok, tek taraflı çıkar sağlayan bir ilişki şeklinde okunabileceğini düşündürüyor.