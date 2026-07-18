Moskova'ya İHA akını: Savaşın en büyük saldırılarından biri

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kiev rejiminin Rusya’daki sivil hedeflere yönelik insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği terör tırmanarak devam ediyor.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, dün akşam saat 20:30'dan itibaren başkent bölgesine doğru 370'ten fazla İHA’nınharekete geçtiğini açıkladı. Bu saldırı, Moskova'nın son iki yılda karşı karşıya kaldığı en yoğun hava taarruzlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Sobyanin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin yoğun bir mesai harcadığını belirtti. Sobyanin, şu bilgileri paylaştı:

“Başkent bölgesini hedef alan 370'ten fazla İHA'nın büyük bir kısmı, hava savunma güçlerimiz tarafından henüz uzak mesafelerdeyken etkisiz hale getirildi. 64 düşman İHA'sı Moskova'ya yaklaşmak üzereyken vurularak imha edildi.”

Yapılan hesaplamalara göre Moskova, özellikle Temmuz ayı boyunca benzeri görülmemiş bir İHA yoğunluğuyla karşı karşıya kaldı.

6-7 Temmuz: Son iki yılın en büyük saldırısı gerçekleşti. Toplamda 430'dan fazla İHA engellenirken, bunların 36'sı Moskova yakınlarında düşürüldü.

11-12 Temmuz: Başkente yönelen 300'den fazla İHA imha edildi, 45'i yakın hatlarda vuruldu.

4 Temmuz: Şehre doğru ilerleyen 200'den fazla İHA hava savunma sistemlerince engellendi.

Geçmişteki büyük İHA saldırıları

Doğrudan Moskova sınırına yaklaşırken düşürülen İHA sayıları bakımından öne çıkan tarihler şöyle:

18 Haziran: Kaydedilen en yüksek yakın hat savunması: 190'dan fazla İHA doğrudan şehir yaklaşmasında düşürülmüştü.

22 Haziran: 84 İHA yakın hatta imha edilmişti.

17 Mayıs: 81 İHA hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirilmişti.

7 Mayıs: 61 İHA Moskova'ya yaklaşırken vurulmuştu.

11 Mart 2025: Dönemin en masif saldırısı olarak kayda geçmiş, 74 İHA yakın hatlarda, yüzlercesi ise uzak sınırlarda düşürülmüştü.