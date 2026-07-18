İran-ABD Geriliminde Yeni Eşik: Ürdün’deki Saldırılarda Yaralanmalar, Hürmüz İçin Kapanma İlanı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’da İran ile ABD arasındaki askeri gerilim yeni bir boyuta taşındı. İran’ın Ürdün’de bulunan ABD üslerini hedef alan füze saldırılarında çok sayıda Amerikan askerinin yaralandığı bildirildi. Saldırıların, bölgedeki çatışma hattını yalnızca genişletmekle kalmadığı, aynı zamanda Washington-Tahran hattında doğrudan karşılıklı misilleme riskini de artırdığı değerlendiriliyor.

Saldırılarla eş zamanlı olarak Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığının ilan edilmesi, krizi küresel enerji güvenliği açısından da kritik bir aşamaya taşıdı. Dünyanın en önemli petrol geçiş noktalarından biri olan boğazın statüsüne ilişkin bu açıklama, piyasalar ve bölge ülkeleri üzerinde baskıyı artırdı.

İran cephesinden gelen adımların, ABD’nin bölgedeki askeri varlığına ve son saldırılara karşı sert bir mesaj niteliği taşıdığı yorumları yapılıyor. Buna karşılık ABD tarafı, askerlerine yönelik saldırılara verilecek yanıtı ve deniz trafiğinin güvenliğini sağlama konusundaki tutumunu sertleştirmiş durumda.

Bölgede tansiyonun yükselmesi, sadece askeri denklemi değil, enerji arz güvenliğini ve diplomatik girişimleri de doğrudan etkiliyor. Hürmüz Boğazı üzerinden yürüyen ticaretin sekteye uğrama ihtimali, uluslararası kamuoyunda kaygı yaratırken, tarafların atacağı bir sonraki adımın krizin seyrini belirleyeceği belirtiliyor.