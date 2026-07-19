Hürmüz Boğazı’nda Hareketlilik: İki Gemi Kaza Yaptı, İkisi Geri Çekildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Dünyanın en kritik deniz geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda yaşanan kaza, İran’ın bölgedeki deniz trafiği üzerindeki denetim kapasitesini bir kez daha tartışmaya açtı. Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, gemilerin izlediği rotanın “güvensiz” olduğu ve bölgedeki seyir güvenliğini doğrudan riske attığı vurgulandı.

İranlı kaynaklar, söz konusu dört geminin belirlenen transit koridorlarını ihlal ederek tehlikeli manevralar gerçekleştirdiğini öne sürüyor. Olay sırasında kaza yapan gemilerin durumu ve bölgedeki hasarın boyutu hakkında henüz detaylı bir rapor paylaşılmadı; ancak geri çekilen diğer iki geminin rotasını değiştirmesi, İran deniz unsurlarının bölgedeki devriye faaliyetlerinin ne kadar yakın takipte olduğunu gösteriyor.

Siyasi ve askeri gözlemciler, bu olayın rutin bir trafik denetiminden öte, Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş kuralları konusunda Tahran’ın takındığı katı tutumun bir sonucu olduğunu belirtiyor. Bölgedeki hareketliliğin ardından deniz trafiğinin normal seyrine dönüp dönmediği izlenirken, yaşanan olay boğazdaki güvenlik protokollerinin önümüzdeki günlerde daha da sıkılaşabileceğinin sinyalini veriyor.