Ahvaz Semalarında Kritik Müdahale: Devrim Muhafızları ABD’ye Ait MQ-9 İHA’sını Düşürdü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki askeri hareketliliğin yoğunlaştığı saatlerde yaşanan olay, İran’ın hava savunma kapasitesine dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Devrim Muhafızları tarafından yapılan resmi açıklamada, MQ-9 Reaper tipi aracın Ahvaz semalarında tespit edilmesinin ardından derhal müdahale edildiği ve aracın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Gelişmiş gözetleme ve saldırı kabiliyetleriyle bilinen MQ-9’un vurulması, Tahran ile Washington arasındaki süregelen gerilimi bir üst seviyeye taşıyan bir gelişme niteliğinde. Olayın ardından bölgedeki hava savunma bataryalarının alarm durumuna geçtiği ve tetikte beklediği ifade ediliyor.

Düşen aracın enkazının bölgedeki DMO birimleri tarafından kontrol altına alındığı ve teknik inceleme sürecinin başlatıldığı bildirildi. ABD tarafının henüz resmi bir açıklama yapmadığı olay, hem askeri hem de diplomatik kanatlarda yakından takip ediliyor. Tahran yönetimi, hava sahasına yönelik her türlü ihlalin bedelinin ağır olacağı yönündeki kararlılığını bu adımla bir kez daha sahaya yansıtmış oldu.