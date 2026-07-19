“Hedef Hürmüz, Sonra İşgal”: İranlı Vekilden ABD’ye ‘Kademeli Savaş’ İddiası

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran siyasetinde tansiyonu yükselten bu çıkış, Dezful Milletvekili Abbas Papi-Zade’den geldi. Papi-Zade, Washington’ın bölgedeki hamlelerini münferit eylemler olarak değil, uzun vadeli ve sistematik bir “savaş senaryosu” olarak tanımladı. Vekile göre, ABD’nin stratejisi tek bir hamleden ibaret değil; zincirleme bir reaksiyon gibi tasarlanmış, adım adım ilerleyen bir kurgu.

Bu tasarının en kritik ayağını ise küresel enerji nakil hatlarının kalbi sayılan Hürmüz Boğazı oluşturuyor. Papi-Zade, ABD’nin boğaz üzerindeki İran otoritesini sarsarak burayı tamamen kontrol altına almayı amaçladığını, bunun da sadece bir başlangıç olduğunu vurguladı. Ona göre, planın nihai ve korkutucu hedefi, farklı coğrafi noktalardan eş zamanlı başlatılacak bir kara harekâtı ile İran’ı kıskaca almak.

Tahran’daki siyasi çevreler, bu açıklamaları ABD’nin bölgedeki artan askeri yığınağıyla ilişkilendiriyor. Milletvekili Papi-Zade’nin bu sert uyarısı, İran’ın olası bir operasyona karşı teyakkuz halini ve stratejik bölgelerin savunulmasına verdiği hayati önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Başkentte, Washington’ın bir sonraki hamlesinin ne olacağı sorusu, bu tür açıklamalarla giderek daha fazla endişe ve merakla takip ediliyor.