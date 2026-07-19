Venezuela’da Büyük Felaket: 24 Haziran Depremi’nde Can Kaybı 5 Bini Aştı, 30 Bin Kişi Kayıp

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ülkeyi sarsan 24 Haziran depremlerinin üzerinden geçen süre, felaketin yaralarını sarmak yerine, kayıp listelerindeki ürkütücü rakamların gölgesinde geçiyor. Resmi makamlarca açıklanan 5 bin 119 can kaybı, acı bilançonun sadece bir yüzünü yansıtırken, bölgedeki yerel kaynaklar ve sivil gruplar asıl yıkımın çok daha derin olduğuna dikkat çekiyor.

Temmuz ayının ilk günlerinden bu yana enkazdan kurtarılanların veya yaralı sayısının sabit kalması, arama-kurtarma faaliyetlerinin artık fiilen durma noktasına geldiğini gösteriyor. Resmi verilere yansımayan ancak bölgede kulaktan kulağa yayılan 30 bin civarındaki “kayıp” iddiası, ailelerin bekleyişini bir çaresizliğe dönüştürmüş durumda.

Enkaz yığınlarının altında kalan binlerce kişinin akıbeti meçhuliyetini korurken, kamuoyunda yetkililerin bu “sessizliğine” karşı tepkiler de yükseliyor. Venezuela halkı, bir yandan kayıplarını ararken, diğer yandan felaketin gerçek boyutlarının gizlenip gizlenmediğini sorguluyor. Bölgeden gelen haberler, kurtarma ekiplerinin alanlardan çekilmeye başlamasıyla birlikte, binlerce ailenin kendi imkanlarıyla yıkıntılar arasında yakınlarını arama çabalarının da giderek zayıfladığını ortaya koyuyor.