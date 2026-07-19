Ürdün’deki Saldırının Görünmeyen Bilançosu: Yüzlerce Askerde Travmatik Beyin Hasarı Şüphesi

Pentagon’un kayıplara dair net rakamlar vermekte temkinli davranması, bu durumun hem askeri bir zafiyet tartışması yaratması hem de sahadaki personelin sağlığına dair soru işaretlerini artırması bekleniyor. Muhabirlerin sahadan aktardığı veriler, etkilenen asker sayısının tahminlerin çok üzerinde olabileceğini ve bu tablonun savaşın en trajik sonuçlarından birine dönüştüğünü gösteriyor.

Askeri sağlık uzmanları, bu tür hasarların uzun vadeli tedavi süreçleri gerektirdiğini ve birçok askerin görevlerine geri dönmesini zorlaştırabileceğini vurguluyor. Saldırının bu yönü, sadece bir güvenlik başarısızlığı değil, aynı zamanda bölgede görev yapan personel için uzun vadeli bir sağlık felaketi olarak görülüyor. Kamuoyu, Pentagon’un konuyla ilgili daha detaylı bir tıbbi rapor açıklayıp açıklamayacağını bekliyor.