Ürdün’deki Saldırının Görünmeyen Bilançosu: Yüzlerce Askerde Travmatik Beyin Hasarı Şüphesi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Saldırının üzerinden zaman geçmesine rağmen, bölgeden gelen raporlar yıkımın boyutlarını yeniden tanımlıyor. ABD’li savunma muhabirleri, saldırının doğrudan etkilerinin ötesinde, askerlerin sağlığı üzerinde bıraktığı tahribatın “görünmez” ancak çok daha yaygın bir kriz olduğunu savunuyor. Patlama sonrası meydana gelen basınç dalgalarının, korunaklı alanlarda bulunan askerlerde bile ciddi sarsıntılara yol açtığı ve teşhis edilmesi zor olan travmatik beyin hasarına (TBI) neden olduğu belirtiliyor.
19 Temmuz 2026 - 18:47
News ID: 1842336
ABD ordusunu hedef alan Ürdün’deki saldırı, sadece anlık kayıplarla değil, operasyonel personel üzerinde bıraktığı ağır ve kalıcı etkilerle de savaşın en ölümcül olaylarından biri olarak kayıtlara geçiyor. ABD’li savunma kaynaklarının gündeme getirdiği iddialar, onlarca hatta yüzlerce askerin patlama sonrası oluşan basınç nedeniyle ciddi travmatik beyin hasarı (TBI) yaşadığını ortaya koyuyor.
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