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Ürdün’deki Saldırının Görünmeyen Bilançosu: Yüzlerce Askerde Travmatik Beyin Hasarı Şüphesi

19 Temmuz 2026 - 18:47
News ID: 1842336
Ürdün’deki Saldırının Görünmeyen Bilançosu: Yüzlerce Askerde Travmatik Beyin Hasarı Şüphesi

ABD ordusunu hedef alan Ürdün’deki saldırı, sadece anlık kayıplarla değil, operasyonel personel üzerinde bıraktığı ağır ve kalıcı etkilerle de savaşın en ölümcül olaylarından biri olarak kayıtlara geçiyor. ABD’li savunma kaynaklarının gündeme getirdiği iddialar, onlarca hatta yüzlerce askerin patlama sonrası oluşan basınç nedeniyle ciddi travmatik beyin hasarı (TBI) yaşadığını ortaya koyuyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Saldırının üzerinden zaman geçmesine rağmen, bölgeden gelen raporlar yıkımın boyutlarını yeniden tanımlıyor. ABD’li savunma muhabirleri, saldırının doğrudan etkilerinin ötesinde, askerlerin sağlığı üzerinde bıraktığı tahribatın “görünmez” ancak çok daha yaygın bir kriz olduğunu savunuyor. Patlama sonrası meydana gelen basınç dalgalarının, korunaklı alanlarda bulunan askerlerde bile ciddi sarsıntılara yol açtığı ve teşhis edilmesi zor olan travmatik beyin hasarına (TBI) neden olduğu belirtiliyor.

Pentagon’un kayıplara dair net rakamlar vermekte temkinli davranması, bu durumun hem askeri bir zafiyet tartışması yaratması hem de sahadaki personelin sağlığına dair soru işaretlerini artırması bekleniyor. Muhabirlerin sahadan aktardığı veriler, etkilenen asker sayısının tahminlerin çok üzerinde olabileceğini ve bu tablonun savaşın en trajik sonuçlarından birine dönüştüğünü gösteriyor.

Askeri sağlık uzmanları, bu tür hasarların uzun vadeli tedavi süreçleri gerektirdiğini ve birçok askerin görevlerine geri dönmesini zorlaştırabileceğini vurguluyor. Saldırının bu yönü, sadece bir güvenlik başarısızlığı değil, aynı zamanda bölgede görev yapan personel için uzun vadeli bir sağlık felaketi olarak görülüyor. Kamuoyu, Pentagon’un konuyla ilgili daha detaylı bir tıbbi rapor açıklayıp açıklamayacağını bekliyor.

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