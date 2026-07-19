Washington’da “Savaşın Sonu” Baskısı: Trump’ın İran Politikasına Sert Tepki

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Siyaset koridorlarında “savaşın sonlandırılması” talepleri, daha önce hiç olmadığı kadar yüksek sesle dile getiriliyor. Hayatını kaybeden askerlerin yasının tutulduğu başkentte, stratejik bir geri çekilme veya angajman kurallarının yeniden yazılması konusu, artık sadece kulislerin değil, ana gündem maddelerinin başında geliyor.

Trump’ın İran’a yönelik uzun süredir uyguladığı dış politika tercihleri, bu trajedinin ardından ciddi bir mercek altına alındı. Muhalif sesler, mevcut politikanın bölgeyi daha güvenli hale getirmediğini, aksine bir “çıkmaz sokak” yarattığını savunuyor. Özellikle “caydırıcılık” vaadinin aksine, askeri risklerin kontrolsüz bir şekilde arttığı ve Amerikan personelinin daha açık hedefler haline geldiği yönündeki eleştiriler sertleşiyor.

Washington’ın önündeki yol haritası artık çok daha karmaşık hale geldi. Bir tarafta bölgedeki nüfuz arayışları ve stratejik hedefler, diğer tarafta ise kamuoyunun “eve dönme” baskısı… Trump’ın politikalarının sorgulandığı bu yeni atmosfer, dış politika gündemini tamamen değiştirecek gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde Kongre oturumlarında bu stratejinin geleceği konusunda daha hararetli tartışmaların yaşanması bekleniyor.